Familia pide apoyo para que niño no pierda su pie por falta de operación en Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Celerino Vázquez es un niño de nueve años de edad que está a punto de perder el pie tras un accidente en motocicleta. La familia del pequeño se encuentra muy desesperada por no contar con los recursos necesarios para la cirugía médica que el pequeño necesita y así evitar que pierda su pie.

Raymundo Vázquez padre del niño comentó que tras tener un accidente en motocicleta con su hijo, este presentó una gran herida en su pie al meterlo en el rin de la motocicleta lo cual le provocó una herida arriba del talón y pese a la complicación en el Hospital Pediátrico de Sinaloa en la ciudad de Culialcán donde fue atendido solo lo saturaron y dieron de alta.

La herida se le ha infectado a gran grado de que ahora Celerino, tiene la posibilidad de perder el pie sino se le realiza una cirugía inmediata.

"Nosotros no tenemos dinero para pagar la operación y en el hospital no cuentan con nada de insumos estamos comprando hasta las jeringas", expresó el padre del niño.

La familia tiene vida en el campo, pues su trabajo siempre ha sido de jornaleros y ante ello es más complicado el poder contar con recursos económicos para solventar los fuertes gastos médicos que Celerino requiere.

Fue el día 6 de julio cuando Raymundo y su hijo Celerino de nueve años de edad sufrieron el accidente en motocicleta.

Tras los días después de la saturación en el pie del niño, los padres notaron algo extraño en la herida, la cual comenzó a ponerse oscura razón por la que asistieron de nueva cuenta al hospital y desde entonces el pequeño se encuentra internado en el Hospital Pediátrico de Sinaloa, con la posibilidad de perder el pie ante la falta de recursos económicos para someterlo una operación.

“La verdad, les pediría su apoyo que me echaran la mano con mi niño, él lo necesita yo soy jornalero, no tengo el dinero suficiente para que mi hijo salga adelante con su piecito, porque la verdad está muy niño él y la verdad para que pierda su piecito, lo va perder a lo mejor por dinero o por falta de recurso que no tengo”, añadió el padre desesperado.

La pequeña familia originaria de Villa Juárez Navolato, tiene mas de quince días así en agonía y desesperación. Cubriendo gastos por medicamento, por material y afirman que diariamente gastan hasta mil pesos, por lo que tienen que vender cosas, empeñarlas o pedir prestado.

Las personas que deseen apoyar la situación por la que está pasando la familia pueden comunicarse al número de teléfono 6671299198 o apoyar directamente con algún depósito a la tarjeta de oxxo 4766841565293597.