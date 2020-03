Familia pide ayuda para trasladar a Ángel, con huesos de cristal, a un hospital

Sinaloa.- Un estudio le cambió la vida a Luis Ángel Meza Castro cuando apenas tenia siete meses de nacido, al estar en observación le diagnosticaron Osteogenesis Imperfecta lo que lo convirtió en un niño de cristal.

No solo fue un cambio para él si no también para sus padres Angélica y Armando quienes no sabían como actuar pues es una enfermedad en la que los huesos del pequeño no son igual a la de los demás si no que son extremadamente frágiles y habría que mantener cuidados especiales para no dañar al pequeño.

Ya pasaron quince años y Luis Ángel ha podido llevar una vida normal claro con muchos cuidados y actualmente se encuentra cursando la preparatoria.

A pesar de llevar una vida normal el tratamiento de Luis Ángel no ha sido fácil de llevar pues en el estado no hay médicos que investiguen este tipo de padecimientos, por lo que periódicamente tienen que viajar a Estados Unidos.

Armando, padre de Luis Ángel mencionó que lamentablemente su hijo sufrió una caída misma que vino a traer problemas en su salud o en su tratamiento. Ya que este 16 de marzo tiene su nueva cita pero con la caída que sufrió Luis tiene que permanecer acostado y esto les perjudica pues la única manera que tienen de trasladarlo es vía terrestre en su automóvil pero así como se encuentra no pueden hacerlo.

Armando comentó que se necesita llevar a Luis en una ambulancia aérea lo cual tiene un costo fuera de sus posibilidades y no quieren perder la cita de Luis ya que es en el único lugar en donde lo atienden y seria muy difícil perder la cita.

Ante esto los padres hacen el llamado por si desean sumarse a esta buena causa por lo que el numero de cuanta es 4658285907789907 y los números telefónicos a los que se pueden sumar son 6671532407 con Angélica la mama o 6674738227 con Armando el papa.