Familia que vive de la pepena pide apoyo

Culiacán, Sinaloa.- La falta de oportunidades para conseguir un mejor trabajo es lo que tiene sumidos en la pobreza a Claudia Viridiana Arellano y a su esposo, quienes deben llevar el sustento a sus seis hijos y una nieta de 4 meses de nacida.

Un cuarto hecho con lámina es el refugio para esta familia, que a diario enfrenta una lucha constante buscando ofrecer un mejor futuro a sus hijos, pero esto ha sido imposible para ellos.

Tienen tres años viviendo en la casa de lámina que en temporada de lluvia no les cubre nada y tienen que andar entre el lodo y los charcos. Por lo que piden a las autoridades que se acerquen adonde están los más necesitados y les otorguen viviendas y apoyos de despensa.

Claudia relató que ha sido muy difícil darles a sus hijos una buena vida. Con la voz quebrada dijo que solo puede darles alimentos dos veces al día, y los viste y calza de la ropa que juntan de la basura, ya que no les alcanza para más.

Los niños no han podido ir a la escuela por falta de recursos, además de que en las escuelas no se los aceptan porque no saben leer ni escribir.

Esta familia vive con 150 o 200 pesos diarios.

“No me gustaría que mis niños fueran unos analfabetas como yo”, dijo Claudia.

Ayuda

La familia vive en la colonia Rotarismo y carece de todo. Día a día buscan conseguir algo de dinero y comer. Llevan toda la vida viviendo de la pepena del basurón de la colonia Loma de Rodriguera.

Las personas que deseen apoyar con despensas, ropa, zapatos o cosas para el hogar a la familia Arellano, pueden comunicarse al teléfono 6672665818.