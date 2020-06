Familia vive en la angustia al habitar casa con techo y paredes de hules en Culiacán, Sinaloa

Culiacán.-Vivir debajo de hules es difícil y muy frustrante cuando se tienen hijos, a eso no se le puede llamar un hogar. Tener como techo y paredes hules es vivir con temor cada vez que hay una nube negra en el cielo porque su familia corre riesgo.

Alma Leticia Robles Avilés y sus seis hijos la han pasado mal y en su historia de vida ya se escribieron momentos muy dolorosos ocasionados por la pobreza.

Alma Leticia contó que uno de sus hijos nació enfermo y debido a que no le podía costear los medicamentos lo tiene bajo resguardo el DIF Sinaloa.

Ella sufre una enfermedad crónico-degenerativa grave la cual no puede atenderse de forma adecuada por no contar con seguridad social, ni dinero para el camión para tratar de conseguir los medicamentos.

Los niños ya no van a la escuela, debido a que no puede pagar los materiales que les piden sus maestros en clase. | Luis Gerardo Magaña

Debido a esto no puede trabajar, sus hijos ya no pudieron asistir a la escuela porque no podía costear los materiales que le pedían además de vivir alejados de la escuela.

Dos de sus hijos en edad de primaria ya perdieron dos años, lo cual le puede mucho ya que desea que estudien para que tengan mejores oportunidades.

El sueño de esta madre de familia es que las autoridades y la ciudadanía de buen corazón la apoyen para poder tener un terreno y un cuartito de material, no pide más sólo un cuartito de material para poder resguardarse de las inclemencias del tiempo y los peligros de la inseguridad.

En su casa falta todo, no cuenta con muebles, ni si quiera con abanicos por lo que tienen que soportar las altas temperaturas. En su mesa la comida escasea por lo que requiere de apoyo de despensas.

Ella no quiere que le quiten a sus hijos porque los ama solo pide que la apoyen para poder salir adelante.

Esta familia vive en un predio entre Bacurimí y Bella Vista en una zona en donde no se cuenta con servicios públicos. Quien pueda apoyarlos con despensa, ropa o un utensilio pueden llamar al número 6673161086.

