Familiares buscan a Joel que desapareció en Culiacán el 28 de mayo

Culiacán, Sinaloa.-Que las autoridades la ayuden a buscar a su hijo de forma rápida, si alguna corporación lo detuvo en la sindicatura de Tepuche se lo hagan saber pide de forma desesperada la mamá de Joel Enrique Castro Zuñiga quien desapareció el 28 de mayo a las 23:00 horas cuando presuntamente fue a prestar un servicio a Bagresitos sindicatura de Tepuche.

Comentó que es muy angustiante no saber en dónde está, la desesperación se convierte en una pesadilla sobre todo cuando recibe las llamadas de extorsión que le exigen dinero y le dicen cosas muy fuertes, pero sabe que son personas que se quieren aprovechar del momento.

“Si le quitaron el carro y lo dejaron por algún lugar en Tepuche que me digan en donde esta para ir por él, no puedo comer, ni dormir el dolor y la desesperación me esta consumiendo”, comentó la mamá.