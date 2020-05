Familiares de José Alfredo exigen que Semefo les entregue su cuerpo

Culiacán.-Familiares de José Alfredo piden que les entreguen el cuerpo el cual está siendo retenido en el Semefo, luego de que el Ministerio Público dijera que era sospechoso de coronavirus cuando de acuerdo a ellos murió a causa de golpes.

De acuerdo a lo dicho por conocidos y familiares este hombre quien era taxista y vecino de El Limoncito, Navolato llegó golpeado a su casa y dijo que le dolían varias partes del cuerpo.

Lo llevaron el 03 de mayo al Hospital General de esta ciudad en donde estuvo ingresado, algunos familiares lo pudieron ver. Dijeron que le hicieron la prueba de Covid-19 y les informaron que había dado negativo.

Falleció ayer en la tarde y pasaron el caso a la agencia de homicidio doloso.

Fue esta mañana cuando una hermana fue al Servicio Médico Forense a reconocer el cuerpo y de allí le dijeron que fuera al Ministerio Público, la persona que estaba en la agencia le dijo que no le podían entregar el cuerpo, porque estaba infectado de coronavirus, a lo que ella le contestó que el personal médico del Hospital General les había dicho que era por golpes.

La persona de la agencia les dijo que eso lo iba a ver la Secretaría de Salud y que si salía positivo lo tenían que cremar.

De acuerdo a la familiar ella pudo ver a su hermano en el hospital y él camino al pasillo y nadie lo detuvo y por la forma en la que lo trataron en el hospital no tenía coronavirus, en el parte médico entregado por el Hospital, dice que la causa de defunción es trauma de tórax cerrado, trastorno de líquido acido base , pero en ningún lugar se menciona que es positivo a Covid-19.

La familia ya quieren sepultar a José Alfredo para darle un cierre al dolor. Piden a las autoridades de Salud y a la Fiscalía tener un poco de humanidad y no hacerlos esperar tanto y que no vayan a incinerar el cuerpo. Además de todo esto tienen dificultades para cubrir el funeral.