Familiares de pacientes reportan constante inseguridad y ataques afuera del Hospital Pediátrico de Sinaloa

Sinaloa.- Los padres de familia que esperan a sus pacientes a las afueras del Hospital Pediátrico de Sinaloa, en Culiacán, reportaron que desde hace mucho tiempo viven inseguridad por personas de indigentes que se refugian en las áreas del nosocomio.

Además de lidiar con la difícil situación de tener a sus hijos internados en el Hospital, los padres de familia mencionaron que tienen que vivir momentos de inseguridad por parte de las personas en situación de calle.

Juan Roberto Ruiz, padre de familia, que espera a las afueras del hospital noticias de la salud de su hijo comentó que sufrió un atentado de parte de un joven quien le tiro con una piedra pero no logró su cometido.

"A mi me tiro con una piedra y no logro darme, pero otros papás lo siguieron y la patrulla se lo llevó. No es la primera vez que vivimos toda esta situación y aunque pasen patrullas falta mucha seguridad en el Hospital Pediátrico", expresó el padre de familia.

Añadió que además de ser un peligro por comportamiento de agresión también acosan sexualmente, roban y asaltan a las familias que se encuentran en afuera de Hospital.

También señaló que ingieren droga y alcohol delante de las familias a todas horas del día, por ese motivo los padres de familia piden seguridad las 24 horas del día.

Los padres de familia explicaron que es mucha la agresión que sufren de parte de las personas en condiciones de calle, ya que el hospital ha sido refugio de ellos cometiendo una serie de afectaciones que las autoridades hasta el momento no han atendido.

Indicaron que desde hace mucho tiempo sufren todas estas afectaciones, por lo que ya han sido reportadas ante las autoridades pero no se han tomado cartas en el asunto.

Finalmente las familias afectadas hicieron el llamado al Gobernador Rubén Rocha Moya para que los apoye con el problema que viven y retiren a todas las personas que no cuenten con un paciente interno en el Hospital Pediátrico de Sinaloa.