Familias afectadas por narcotúnel, en Culiacán, en incertidumbre por sus viviendas

Sinaloa.- El narcotúnel que provocó un socavón en la sala de una vivienda en la colonia Juntas del Humaya, en Culiacán, mantiene en la zozobra a al menos cuatro familias, cuyas viviendas registran daños estructurales.

A la incertidumbre en la que han vivido durante años, la reacción de las autoridades añade un tanto de inseguridad a la situación por la que están atravesando desde la madrugada del martes en la calle 18 de Febrero, entre Cebolla y Lechuga.

La declaración

“El de Obras Públicas va a venir a checar a ver en qué nos pueden ayudar”, expresó Adela Hernández, propietaria de la vivienda en la que el socavón se “tragó” a su hijo que dormía en la sala.

A decir de la señora, José Luis Zavala Cabanillas, secretario de Obras Públicas del estado, les dijo que, de acuerdo a como esté la situación, procederían al relleno del túnel.

“Si nomás viene y rellenan, no me conviene, porque si el túnel está más para adelante, lo que nomás van a poner es un tapón y luego el problema va a seguir más adelante”, subrayó.

Guadalupe, hija de Rocío Hernández, cuya vivienda está contigua a la casa asegurada hace alrededor de 11 años con el narcotúnel, aseguró que el funcionario estatal la conminó a salirse con todo y familia por el riesgo que representa el túnel.

“Que nos saliéramos de la casa, que no podíamos estar ahí... pero ¿adónde me voy a ir? Es muy fácil decir ‘salte’. ¿Adónde me voy a ir?”, expresó.

El silencio

Leticia Hernández dio a conocer que hace ocho años el túnel afectó el sistema de drenaje, las paredes se han cuarteado y la cimentación han sufrido daño en su estructura.

“Nunca habíamos hablado de este problema por temor a que algo nos pase, porque no sabemos exactamente de qué personas son (el inmueble asegurado con el narcotúnel)”, confió.

Rocío Manríquez, otra de las vecinas de Juntas de Humaya afectada, informó que Zavala Cabanillas acudió ayer y les dijo que hoy comenzarían los trabajos para conocer la trayectoria del túnel.

Lo positivo

La respuesta de corporaciones

Los cuerpos de auxilio atendieron con prontitud el llamado ante el incidente registrado la madrugada del martes en la calle 18 de Febrero, entre Cebolla y Lechuga, en la colonia Juntas de Humaya.

Lo negativo

Incertidumbre ante las autoridades

Las familias afectadas aseguran que las autoridades no se han comprometido a darles una solución sólida respecto al túnel que pasa por debajo de sus viviendas, si será temporal o permanente.