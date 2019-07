Familias de Santa Rocío tienen 15 días para desalojar

Culiacán, Sinaloa.- El conflicto entre los vecinos invasores del fraccionamiento Santa Rocío y la constructora Victoria del Pacífico continúa, y al no llegar a un acuerdo de compraventa dentro de quince días, un total de 145 familias tendrán que desalojar las viviendas.

Esto luego de que la asesora de ventas de la constructora, Karla González, manifestó que han sido repetidas las ocasiones en las que los han visitado para conciliar con ellos; sin embargo, señala que los habitantes que invadieron las viviendas sin terminar no acuden a la notaría donde se les brindará toda la información legal.

Ultimátum

Como medida al haber hecho caso omiso a los requerimientos la constructora, se encuentra preparando con las autoridades municipales los oficios para el desalojo en caso de que no lo realicen por su propia voluntad.

Esto debido a que el dueño de la empresa quiere terminar el fraccionamiento, el cual quedó inconcluso, ya que no se terminó la pavimentación ni el área verde, y las casas, cuando fueron invadidas, no tenían ventanas, puertas y no estaban pintadas. “Aquí se quiere terminar lo que quedó inconcluso, por eso quien no vaya a comprar le pedimos que se salga de la vivienda que invadieron”, dijo la asesora.

Desesperación

Ante esta situación, los habitantes se sintieron amenazados y señalan que no tienen adónde ir, que invadieron por necesidad, porque al ser familias con trabajos informales no pueden acceder a créditos de Infonavit. Además, la constructora les pide un pago por la vivienda por 250 mil pesos, cantidad que consideran elevada.

Ante los medios de comunicación, las familias denunciaron que han sido amenazadas y golpeadas por personal de la constructora, solicitándoles de esa manera que se retiren.

Señalaron que buscan negociar la manera de ir haciendo pagos por las viviendas, pero aseguran que ni la asesora de ventas ni el representante legal les han demostrado un papel de que pertenecen a esta constructora y no saben si son válidos los documentos que dicen enseñarles.