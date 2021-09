¡Familias preocupadas! Sin maestro están 33 niños de primer grado en escuela de Culiacán

Sinaloa.- Un total de 33 niños del primer año de la escuela primaria Escudo Nacional ubicada en la colonia 5 de Febrero en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, se encuentran sin clases desde el 30 de agosto que inicio el ciclo escolar 2021-2022, porque la Secretaría de Educación Pública y Cultura (Sepyc), no le ha asignado un docente para el grupo ni cuentan con los libros que les ayuden a conocer las letras del abecedario, a leer y a escribir.

Los padres de estos niños de seis años están muy preocupados por la falta de interés de las autoridades educativas, que pese a su insistencia y llamadas a las oficinas de la Sepyc, ahora el personal de esta dependencia ha optado por dejarlos en línea y no contestar, debido a que no hay ninguna respuesta.

La señora Guadalupe Sánchez dijo que con mucha ilusión su hijo esperaba el inicio de clases y le fue asignado el grupo 1 B de la escuela primaria Escudo Nacional, que está ubicada en la calle Tratado de Ciudad Juárez, entre Graciano Gámez y Juan de la Cabada de esta colonia, pero los días pasan y ellos siguen sin ser escuchados.

El director el plantel y la supervisora de la zona escolar ha estado trabajando, pero siguen sin dar resultados su gestión.

Sin maestro están 33 niños de primer grado en escuela de Culiacán

“Cuando marco a la Sepyc me dejan en espera y no me responden, y de nuevo vuelvo a marcar y me comunican a distintos departamentos y áreas, y no tienen respuestas. Me dicen marca mañana y así llevamos tres semanas”, externó la señora Guadalupe Sánchez.

Los niños afectados egresaron de preescolar y carecen en su mayoría de un sistema de lecto-escritura actualmente, explicó, pero ella en su casa a optado en destinarle tiempo y enseñarle las letras y lo que considero que le puede ayudar en su aprendizaje.

Reconoció que la mayoría de los padres de estos escolares trabajan y están desesperados por la situación que están y que manifiestan que los pequeños se están retrasando mucho, lo cual se contradice con lo que dice el secretario de Educación en el estado, Juan Alfonso Mejía López, de que los niños son primero.

Conocen de que muchos maestros no le han asignado un grupo para este ciclo escolar y que deambulan por la Sepyc; mientras que sus hijos están con la esperanza de tener un maestro, aunque sea a distancia, pero que algo pueda contribuir con su enseñanza.

La versión más acertada que se le hizo saber en un grupo de padres, fue que Usicamm no ha mandado un docente, y todos “se echan la bolita y nadie soluciona”.

Los libros de texto ni los conocen los niños, y también les dicen a quienes los han pedido, que solamente queda esperar que llegue el profesor de primer grado.

“El maestro es el guía de nosotras las mamás y papás y requerimos que nos ayuden para que tengan nuestros hijos un maestro”, concluyó la señora Guadalupe Sánchez.