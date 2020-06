Familias protestan por falta de apoyos en el Ayuntamiento de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Familias de distintas colonias vulnerables acudieron la mañana de hoy a las afueras del palacio municipal para solicitar el apoyo de despensas al alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, pues señalan no poder subsistir tanto tiempo a la pandemia por el COVID-19.

"Urgen apoyos alimentarios en las colonias vulnerables", "en casa y sin comida", "necesitamos despensas", y demás fueron las frases que las familias mostraron en distintas pancartas durante la manifestación.

Las necesidades de las familias es principalmente la alimentación diaria, mencionaron que la ante la situación de la crisis económicas se han quedado sin poder trabajar por lo que ya no saben que hacer para que las autoridades los volteen a ver y les apoyen.

"El gobierno nos ha dicho muchas veces quédate en casa para evitar contagios, y es muy fácil decirlo pero como vamos a salir adelante como le dices a tus niños que no hay que comer, por eso mismo si no activan el comercio si no hay trabajos pedimos apoyos para poder salir adelante", expresó Ivonne Imperial una de las madres de familia que se ve afectada ante la contingencia.

Ante la exigencia de las familias las autoridades municipales atendieron y se comprometieron a atender a la brevedad las solicitudes de apoyo, pero sin darles fecha.

Las colonias que se ven más afectadas ante la crisis económica son la Progreso, Toledo, Ampliación 5 de Febrero y Huizaches, por lo que las familias al no tener más oportunidades de apoyo le piden al presidente municipal se solidarice con la situación que viven y les den apoyo constante de despensas básicas.

Por otra parte algunas familias aprovecharon para también hacerle la petición al alcalde y solicitar una solución al problema de servicios públicos como lo es el agua potable y energía eléctrica en la colonia Aplicación 5 de Febrero, las familias aseguraron que cada época de calor es más el sufrimiento ante el calor y los mosquitos por lo que sin alimentos y sin servicios públicos esenciales temen verse mayormente afectados.

