Familias veneran a la virgen de la Candelaria previo a su día en Quilá

Culiacán, Sinaloa.- Desde que tenía catorce años, don Nicolás Heredia ha seguido con la tradición de ir a pedir a la virgen de la Candelaria que mantenga unida su familia y que les dé salud.

Acompañado de sus hijas y de otros peregrinos, caminaron desde Higueras de Abuya hasta la sindicatura de Quilá, pues son muchos años los que han seguido con esta tradición y ahora a su edad no será un impedimento.

Soy católico de todo corazón, he venido desde muy jovencito; me acuerdo que cuando veníamos en ese tiempo nos llovía todo el camino y veníamos a pie, en caballo o en burro, pero veníamos

Milagros

Nicolás dijo que ya son varios milagros los que le ha cumplido la virgen y es por eso que hizo toda la peregrinación, y a pesar de que hubo momentos en los que sí pensó que no podría, no paró y siguió la caminata hasta llegar a su destino, en donde veneró a la virgen de la Candelaria. La familia comentó que no solo visitan la iglesia en estas fechas, sino que todo el año van y dejan su ofrenda, pues así lo juro como parte de su manda.

Los festejos de la virgen de la Candelaria iniciaron desde el jueves, y se han visto llegar familias que se acercan a pedir milagros a la virgen.

García Zúñiga es otra de las familias que acudieron al previo festejo, ya que el día importante es hoy, en donde se realizan diferentes misas y más de 10 mil feligreses llegan a orar a la virgen.

Oralia, una de las integrantes de la familia, comentó que siempre acudían los sábados por la noche, pero ahora que su mamá se encuentra enferma tienen tres años acudiendo por la mañana, pues no hay tanto flujo de personas y es más fácil mover a la señora en su silla de ruedas.

Desde que tengo memoria nosotros venimos a venerar a la virgen santa, y ahora que mi madre está enferma, pues con más razón pedimos por su salud

La familia entró a la iglesia con ofrendas florales y una escultura del niño Dios que forma parte de ese milagro que tanto deseaban les cumpliera la virgen de la Candelaria.

Grandes y chicos se podían observar dentro de la iglesia, dejando su ofrenda o simplemente orando a la virgen para que les conceda aquel milagro, o cumpliendo mandas por alguno ya cumplido. Lo que también forma parte de la tradición es la feria que se instala alrededor de la parroquia para que después de orar a la virgen las familias puedan divertirse.