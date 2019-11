Farmacias con solo un 30 por ciento de abastecimiento en Sinaloa

Sinaloa.- La escasez de medicamentos en los hospitales de la Secretaría de Salud continúa afectando a miles de pacientes que son atendidos en el estado diariamente mediante la afiliación del Seguro Popular.

Delia es una paciente que requiere ser operada desde el pasado mes de septiembre debido a que una parte de su cuerpo se encuentra con la presencia de células cancerígenas, y tuvo que hacer un gasto de alrededor de 12 mil pesos, ya que en farmacia no cuentan con lo más indispensable para la intervención.

La derechohabiente explicó que no estaba preparada en ese momento con la cantidad de dinero, y el día que le hicieron entrega de las recetas era cuando sería llevada a quirófano, situación que le causó desesperación, ya que no quería que la operación fuera reprogramada.

Delia relató que sus hijos buscaron préstamos para que su mamá no fuera dada de alta ni siguieran postergando su tratamiento, situación que le parece injusta, debido a que han transcurrido dos meses de la cirugía, y el dinero no ha sido devuelto por el Seguro Popular.

Esta misma situación ocurre cada mes cuando acude para hacer el cambio de los medicamentos en farmacia, donde de un lista de cinco o seis, apenas le surten dos claves: “Somos pacientes con cáncer, en su mayoría de bajos recursos, y se necesita que nos den los tratamientos completos; hay quienes apenas venimos con el dinero para los pasajes”, explicó.

Insumos

Por su parte, familiares de los pacientes del Hospital de la Mujer señalaron que se les han dado la instrucción de que no compren en el sector privado medicamentos que surten, ya que el dinero no será reembolsable, motivo por el que exigen a las autoridades estatales que atiendan este problema, que no es de días, sino que ya tienen varios meses, donde les solicitan cosas esenciales, como agujas para las jeringas, gasas, alcohol, bisutería y medicamentos, como paracetamol y ácido fólico, entre otros.

Personal de enfermería también relató que no se le da el material necesario para su trabajo, y que esto genera molestias entre los pacientes, quienes los señalan de no estar comprometidos con su trabajo.

Recorrido

En una visita por el Hospital de la Mujer se pudo observar cómo llegaba el medicamento, el cual era acomodado por el personal de enfermería en la farmacia. Mientras que en el Hospital General las condiciones continuaban al no surtir las recetas en su totalidad.

Los directores de hospitales deben atender estos casos

Ante la denuncia de la falta de medicinas e insumos médicos en los hospitales públicos del estado, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, dijo que es un tema que deben atender de manera oportuna los directores de los hospitales y revisar cada caso, ya que existen medicamentos sucedáneos que tienen otro nombre, pero la misma función que el que se receta por los médicos.

El funcionario estatal hizo un llamado a que todos los tratamientos médicos sean gestionados por los titulares de los nosocomios, con el fin de evitar el riesgo en los pacientes. “Un ejemplo: si tenemos Captopil recetado, se puede sustituir por otro, como el Alapril”, ejemplificó.

Debido a esto, solicitó a los pacientes que se acerquen a la dirección de cada hospital. Además, el funcionario estatal explicó que, de 1800 claves que deben surtirse, la federación envía solamente el 30 o 40 por ciento de estas.

La Secretaría de Salud anunció que se cuenta con los recursos para atender cualquier situación, para que el millón cien mil personas que son afiliadas con el Seguro Popular sean atendidas de manera oportuna.