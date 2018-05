Fátima, cronología de una vida rota

Culiacán, Sinaloa.- Cumplir 17 años es diferente cuando estás recluida. Apagar las velas de tu pastel solo con la compañía de tu mamá y tus hermanos que ese día pudieron visitarte deja un sinsabor. Vivir en un lugar de casi cuatro hectáreas de dimensión siendo completamente desconocida, ahí donde eres la única mujer bajo tutela del gobierno por delito de alto impacto.

Ella es Fátima y está consciente de lo que hizo. Fue acusada de delitos contra la salud. La Policía le encontró droga para su uso personal, pero al superar la cantidad fue clasificada para la venta a terceros. El juez todavía no le dicta la sentencia tras sus primeros tres meses de internamiento en el Órgano Especializado para la Ejecución de Medidas para Adolescentes (OEEMA). Él le dirá si sigue por más tiempo en el OEEMA o puede continuar bajo medida cautelar desde casa, al sur del estado.

Fátima tiene su cabello recogido, un castaño natural bajo destellos de rojizos, con sus uñas violeta a medio pintar. En el tutelar para menores ha horneado roles de canela, su actividad favorita desde que ingresó. Siempre con una sonrisa. Es fuerte. Las lágrimas no son una opción mientras platica con nosotros.

Su vida se ha vuelto una cronología que describe de malas compañías, adicciones, una familia disfuncional y actos delictivos. Desde hace ocho años, Fátima es adicta a las drogas: comenzó con el cigarro, en una acción de rebeldía, y en respuesta al reto a lo prohibido, según nos cuenta.

A sus 9 años, su mamá terminó en el Cefereso, también por delitos contra la salud: «Yo me desencarrilé [sic] más porque no tenía la atención que quería», asegura.

A los 12 años terminó en la calle; mientras que junto a sus amigos consumía droga, de todo tipo, ahí dormía y hacía el intento de ingerir alimentos.

Delincuencia juvenil

Fátima también llegó a robar motos y carros porque —dice— siempre le gustaba traer dinero:

No me gustaba andar con un peso en la bolsa, me gustaba traer que 5 mil y 10 mil pesos, asegura.

Ahora que su madre está libre, Fátima confiesa que no le guarda rencores. «Ella sabe lo que estoy sufriendo», asegura. Su madre es también quien puede visitarla y le pide que recapacite.

Con su padre solo habla por teléfono de vez en cuando, ya que vive fuera del estado, un lugar a donde espera irse luego de cumplir con la ley en Sinaloa y evitar así reincidir en la adicción:

Con mis padres tuve muchas experiencias, pero ahora que me doy cuenta no es como pensaba, creía que siempre querían lo peor para mí. Si me muero el día de mañana, a nadie más le va a doler más que a ellos, expresó.

Y sabe del dolor, no por ella, sino por su hermano, quien también se sumergió por el camino de las drogas y los actos delictivos. "Lo que más me ha dolido de todo esto es cuando quisieron “levantar” a mi hermano, pero gracias a Dios está bien", expresó. Esta vez sin sonrisa y preocupada, explica que su hermano sigue en la calle.

Ahora espera poder salir para compartir lo que aprendió estando detenida, ser una mejor persona, estudiar, terminar la secundaria y la preparatoria para convertirse en abogada. Ese es su sueño.

"Quiero ser alguien en la vida. Yo me daba más para abajo diciendo que no soy buena para nada, que no sirvo para esto. Es así cuando uno toma el camino de las drogas, siempre te sientes así", comenta.

Estudiando aquí se dio cuenta de que tiene talento, ha logrado calificación, que cuenta, algo que nunca pensó que podría obtener. Terminó de leer el libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, que cita: "Lo que importa no es el sentido de la vida en términos generales, sino el significado concreto de la vida de cada individuo en un momento dado". Fátima, a sus 17 años, empieza a descubrir que puede volar con su mente y su espíritu.

Para entender Menores infractores

Sinaloa mantiene dentro del Órgano Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes a doce jóvenes que incurrieron en delitos de alto impacto, como homicidio, secuestro exprés, robo a local comercial, lesiones, violación y portación de arma de fuego. Entre los principales factores que llevan a los adolescentes del estado a incurrir en delitos se encuentra el consumo de drogas y alcohol, la desintegración familiar y el entorno social. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes sentencia a los menores a cinco años de privación de libertad en el OEEMA.