Faustino Hernández se pronuncia a favor de que Eldorado sea municipio

Sinaloa.- Al presentar un tercer paquete de iniciativas que contempla 12 propuestas de reforma a La Ley de Gobierno Municipal en Sinaloa, el diputado Faustino Hernández Álvarez se pronunció a favor de que Eldorado se convierta en municipio de Sinaloa, pero aseguró que él no puede decidir por 39 legisladores y únicamente se deben de garantizar la vialidad financiera y técnica, y no vaya a suceder lo mismo que Cosalá, que no cuenta con el dinero para garantizar la nómina de los trabajadores.

El también precandidato del PRI a la alcaldía de Culiacán, dijo que se requieren municipios pujantes y con desarrollo, con el objeto de romper inercias en que se encuentran atrapadas las administraciones municipales.

“Es un sueño que se tiene en Eldorado y por eso está de acuerdo”, pero insistió que hay que revisar el soporte financiero y técnico, porque aprobar que sea un nuevo municipio es de mucha responsabilidad y hay un marco constitucional que se debe de cumplir.

Propone que las sindicaturas reciban un presupuesto anual, y que al menos el 20 % de los ingresos municipales de libre disposición sean para inversión pública, y no surjan de ocurrencias, sino mediante un proceso de preguntar a la gente que requieren sus comunidades.

Hernández Álvarez destacó la necesidad de eliminar la figura de Oficialía Mayor, para evitar duplicidades, así como establecer requisitos profesionales y de experiencia para nombrar tesoreros municipales y gerentes de las Juntas Municipales de Agua Potable.

La semana pasada, señaló, presentó un segundo paquete de iniciativas de reformas a la Ley de Gobierno Municipal, donde propone crear la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en los ayuntamientos, transmitir en vivo las reuniones de cabildo, establecer un Código de Ética para Servidores Públicos Municipales, crear los Centros de Mediación Municipal, y dar certeza jurídica a los Cronistas Municipales.

En este tercer paquete, que se presentó el legislador local del PRI señaló que busca incorporar la figura de Presupuesto Participativo en todos los ayuntamientos de Sinaloa, para que al menos el 20% del presupuesto disponible para el gasto social, se defina con la participación y opinión de los ciudadanos, además que lo recaudado a través del Impuesto Predial Rústico se destine exclusivamente a inversiones públicas en el medio rural.

“Queremos que la gente diga qué obras y dónde deben realizarse”, indicó.

Mi segunda propuesta, señaló, consiste en crear la Comisión de Desarrollo Sustentable en todos los ayuntamientos con el objetivo de dar prioridad a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, además de proteger el medio ambiente y preservar la biodiversidad existente en los municipios.

“Considero que los ayuntamientos deben ser una parte mucho más activa en todos los temas ambientales. Por eso es necesario crear esta Comisión dentro de las Comisiones Permanentes de los ayuntamientos”, dijo.