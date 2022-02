Feliciano Castro a Estrada Ferreiro: "Hay miserias políticas que no atendemos"

Sinaloa.- "Hay miserias políticas que no atendemos", externó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, Feliciano Castro Meléndrez, en respuesta a la acusación del alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, de que encabeza una pandilla de políticos que lo difaman y atacan.

Sentenció que todo tiene su momento y esperarán las condiciones para proceder, porque "hay cántaros que tanto bajan al lodo que se rompen y llegan corrientes que los arrastran".

Insistió que el Congreso de Sinaloa se hará valer y no quedará atrapado en esas "miserias políticas", porque a este Poder Legislativo se le respeta.

Al referirse a las numerosas declaraciones e insultos de Estrada Ferreiro a los legisladores, recordó hasta el superhéroe Kaliman de las historietas de hace muchos años, que siempre recomendaba "serenidad y mucha paciencia para que sea la inteligencia lo que los ilumine", y y agregó que "las sandías hay que cortarlas cuando están maduras".

Leer más: Coronavirus Sinaloa: últimas noticias de hoy 17 de febrero sobre Covid-19

Mencionó que los diputados nunca le han seguido el juego al alcalde y siempre el Congreso se ha conducido con propiedad institucional, que queda comprobado en las aprobaciones de los valores catastrales al impuesto predial, que no le siguieron el juego a nadie y cumplieron con el pueblo.

Dijo que él no tiene problemas personales con el presidente municipal de Culiacán ni con nadie, pero asume su responsabilidad política y como Poder Legislativo, todo mundo en el marco del derecho le debe respeto.

"No estamos de acuerdo con los conceptos y opiniones del presidente municipal de Culiacán, y no compartimos y no nos vamos a enredar en sus miserias y van a tomar las medidas necesarias", sentenció el legislador.

En el Congreso del Estado se tiene responsabilidad por mandato de la Constitución y a partir de la voluntad popular de cumplirle a Sinaloa, y por ello, no se va a enredar en otras cosas.

Refrendó el compromiso con los sectores más vulnerables, pensionados, jubilados, personas con discapacidad y adultos mayores, y pese a las críticas, "le vamos a cumplir a Sinaloa".

Leer más: Por secuestro y muerte del empresario Bernardo Duarte en Culiacán, dictan formal prisión a presunto responsable

En cuanto a la existencia de una denuncia en contra de los diputados Pedro Lobo y Adolfo Beltrán de parte de Estrada Ferreiro por el bloqueo de la calle que realizaron los pepenadores hace unas semanas, dijo que desconoce esta situación y ningún legislador le ha comentado este asunto, pero en su momento se va atender.