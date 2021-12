Felicita Marko Cortés a Roxana Rubio, como ganadora de la elección por la dirigencia del PAN en Sinaloa 

Sinaloa.- El presidente nacional del PAN, Marko Cortés felicitó a la exlegisladora Roxana Rubio Valdez por el triunfo en la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa, y le pidió a ella que construya cohesión entre las partes en conflicto para fortalecer a este instituto político después de la contienda interna del 19 de diciembre.

La virtual ganadora de la elección, se quejó de que el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Carlos Estrada Vega no la ha felicitado, pero consideró que lo debería de realizar como gesto de cortesía política, aunque conoce que su candidatura va a ser impugnada y están en su derecho y aseguró que respeta la decisión que tomen los integrantes de la fórmula que perdió el proceso interno.

La querella no va a prosperar y consideró que “no sé con qué fin lo hagan, más o menos me imagino porque fin lo están haciendo, ni modo”. Lo anterior, la llevará a que el acto de protesta de la nueva dirigencia estatal de Acción Nacional se traslade hasta el mes de febrero.

“Lo más probable es que impugnen por el tema de que quieren cobrar la última quincena, así como el financiamiento que llega a principios de enero, creo que por ahí va y no por otra cosa, que saben que aún sin las urnas de Elota, Cosalá y San Ignacio, que desaparecieron y que según volaron en el camino al momento de trasladarlas, no me contaron esos votos y aun así les gane con más de 400 votos”, dijo la exdiputada local.

Rubio Valdez expresó que está en la mejor disposición de trabajar por Acción Nacional, y desde el primer momento que la Comisión Estatal Electoral emitió el acta de computo de los resultados de la elección, ella procedió a llamar a la unidad a la militancia y a la candidata Verónica Montaño, en busca del diálogo y la manera de unirse para reconstruir a este partido político rumbo al 2024.

Comentó que este 23 de diciembre por la mañana, le envió un mensaje de texto que externa lo siguiente: “Ahora lo importante será lo posible construir cohesión entre las partes para que fortalezcamos lo más posible el partido en Sinaloa”.