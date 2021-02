Feligreses de Culiacán toman ceniza sin contacto físico por Covid-19

Sinaloa.- En recordatorio de que polvo eres y en polvo te convertirás, hoy miércoles de ceniza da inicio la cuaresma y con ella las nuevas modalidades para evitar contacto debido a la pandemia de Covid-19 en Culiacán, Sinaloa.

Además de que, las iglesias se vieron obligadas a implementar las ya conocidas misas en vivo a través de redes sociales, en éste inicio de cuaresma se ofreció a los creyentes la modalidad de miércoles de ceniza sin ningún tipo de contacto físico, es decir, la cruz no se colocó en la frente de cada uno de los fieles, si no que, se dejó caer sobre la cabeza de cada uno de ellos.

Por si fuera poco, brindaron la oportunidad de tomar pequeños sobres con ceniza, para llevarla a cada enfermo e integrante de su familia que no le sea posible acudir directamente a la parroquia, aunque esto ya se realizaba antes de la pandemia, eran mínimas las personas que lo solicitaban y actualmente se observan hasta 20 por cada misa.

El padre Esteban Robles, vocero de la diócesis, informó que, el flujo de feligreses fue constante en todas las iglesias y cumpliendo con los protocolos. Además de que, están satisfechos sobre las modalidades que cada una de las parroquias ha implementado para brindar ceniza a los creyentes, ya que, hubo quienes entregaron bolsas de plástico, sobres de papel e incluso algunas iglesias se acercaron a los automóviles de los fieles para darles ceniza y evitar aglomeraciones.

Obed Francisco Valenzuela, sacerdote de Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, comentó que, desde que empezaron las misas a las 7:15 de la mañana los fieles creyentes no dejaron de acudir, a pesar de que ésta contingencia es una situación difícil para todos, la celebración de la santa misa ha sido concurrida, lo cual manifiesta los deseos del pueblo de estar cerca de Dios.

Y aunque en catedral es un poco difícil seguir las medidas sanitarias debido a que, se encuentra ubicada en un punto de la ciudad donde hay mucho flujo de personas y los visitantes no siempre son los mismos, no hay una relación directa a ellos y es complicado brindarles avisos o indicaciones, se trata de mantener los protocolos de no llenar las bancas, mantenerlas a metro y medio, con los lugares están distanciados, cada entrada tiene tapetes desinfectantes y gel anti bacterial.

