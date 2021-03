Félix, niño con leucemia, requiere de tu apoyo para pagar quimioterapia en Culiacán

Sinaloa.- Carlos Martín Avendaño Nuñez es padre de Félix Yusef un pequeño que fue diagnosticado con leucemia y en estos momentos está solicitando de la ayuda de la ciudadanía pues no cuenta con recursos para poder comprar el medicamento para sus quimioterapia en Culiacán, Sinaloa.

Las quimioterapias cuestan alrededor de 2 mil pesos por lo que no pueden pagar dicha cantidad, al ser de bajos recursos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social en Sinaloa les cubre los gastos de quimioterapia pero lamentablemente no hay medicamentos por lo que lo tienen que estar comprando ellos.

El padre de familia dijo que no es justo que las autoridades no hagan nada para resolver la situación pues no es la primera vez que el IMSS no cuenta con medicamentos para quimioterapia.

El medicamento que requieren es Metotrexate y es el que requieren que la ciudadanía les apoye con el pues el pequeño requiere de su quimioterapia.

Félix necesita su quimioterapia para el miércoles por lo que hizo el llamado a que le apoyen a que su pequeño reciba su tratamiento y no tenga problemas con su salud.

Pido el apoyo de gente de buen corazón porque mi hijo tiene muchas ganas de vivir yo daría mi vida por la de él y se me hace que por falta de medicamentos recaiga ”.

Para las personas que puedan apoyar se pueden comunicar al número telefónico 6675519145 del padre del pequeño Félix.