Feminicidio y robo, entre los pendientes de Quirino Ordaz Coppel

Sinaloa.- La violencia familiar, el feminicidio y el robo en sus diversas modalidades siguen siendo importantes retos en materia de seguridad para el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel, aun cuando el número de homicidios dolosos y la incidencia delictiva general en Sinaloa han retrocedido posiciones importantes a nivel nacional.

En un análisis a tres años de su Gobierno, se observa una disminución de los homicidios dolosos, delito que de enero a octubre de este año acumula 776 casos, cifra que representa una disminución del 20 por ciento respecto al mismo periodo del 2018, según cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Incluso, a nivel nacional, Sinaloa es ubicado por el Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública en la posición 14 entre los estados con el mayor número de homicidios dolosos; mientras que, en cuanto a víctimas de asesinato, por cada 100 mil habitantes el estado se ubicó en el puesto 12, con 2.7 casos.

Parte del contexto violento

Los delitos considerados de alto impacto que, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, registran una tendencia a la baja, son, además del homicidio doloso, el secuestro y el feminicidio.

Y aunque a octubre de este año la Fiscalía tiene 35 feminicidios registrados, la cifra es un cinco por ciento menor a la del año pasado. A pesar de ello, en el escenario nacional, Sinaloa se encuentra en séptimo lugar en esta incidencia, mientras que en víctimas por cada 100 mil habitantes ocupa la tercera posición nacional, con 2.03 casos, solo por debajo de Veracruz y Morelos. El promedio nacional es de 1.12 feminicidios por cada 100 mil habitantes.

Delitos de alto impacto que van al alza son las violaciones y el robo bancario. El primero de ellos (198 casos de violación) registra un aumento del 32 por ciento de enero a octubre de este año respecto al mismo periodo el año pasado; mientras que el atraco a banco, que suma 35 casos, se ha incrementado en un 16.67 por ciento en comparación con el 2018.

Delitos de alta incidencia

En esta clasificación, el robo a casa habitación registra un aumento considerable, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pues hasta octubre se han registrado 343 casos, que comparado con el año pasado registra un alza del 37.2 por ciento; mientras que el robo a local comercial, que de 826 casos de enero a octubre del 2018 subió a 880 este año, el incremento es del 6.54 por ciento.

Y aunque el robo de vehículo acumula hasta octubre de este año una disminución del 25.46 por ciento, pues cerró octubre con prácticamente 3600 unidades robadas, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a través del coordinador general, Ricardo Jenny del Rincón, advirtió hace unos días que la tendencia apunta a que Sinaloa cerrará este año con una disminución de este y otros delitos, entre ellos homicidio.

En un análisis de los resultados y los avances en materia de seguridad, el diputado y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, Mario Rafael González Sánchez, y el vicepresidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Ricardo Beltrán Verduzco, puntualizaron la necesidad de reforzar las policías locales en un mayor número y profesionalización.

Más desapariciones...

El legislador petista y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Sinaloa, Mario Rafael González, recordó que mientras el homicidio doloso ha registrado una disminución importante, por otro lado se han incrementado las desapariciones forzadas. También señaló que mientras Sinaloa registra una menor incidencia delictiva en general, delitos como el robo a casa habitación y el robo a transeúntes siguen preocupando.

Admitió que se ha hecho lo posible por disminuir ciertos rubros, pero recordó que la ciudadanía siente que hay inseguridad, y lo traduce en un temor a que sus hijos salgan a la calle, a pesar de la presencia militar y de la Guardia Nacional.

El diputado local advirtió la necesidad de más policías de proximidad social en la entidad para «que la gente los vea, que tengan presencia, que no sea fugaz la entrada y salida de estas fuerzas, que se queden en los lugares, que se les conozca y que, además, protejan y sirvan a la sociedad».

Esto porque, para el legislador, la disminución de policías es un factor que está afectando, pues se tiene un déficit de entre 5 mil y 6 mil agentes, y ante eso resulta complicado sacar adelante este tema, pues la falta de elementos no contribuye a un buen desempeño de las áreas encargadas de la seguridad.

Insistió en que en seguridad todavía se le está quedando a deber a la ciudadanía, que incluso la formación de nuevos cadetes ha sido insuficiente para abatir el déficit de policías que se tiene: «Necesitamos ajustar más y tener más captación de cadetes, más policías de proximidad social, tenemos que hacer nuestro trabajo y reforzar los esfuerzos de seguridad pública, porque nunca serán suficientes».

Esfuerzos

Mario Rafael González reconoció que los números del gobernador son claros en cuanto a la inversión de 1800 millones de pesos en equipamiento para las policías: patrullas, armamento, cámaras de videovigilancia y demás, y es una señal que se está avanzando. «Pero repetimos, no queremos que haya un solo robo, no queremos que haya un solo homicidio, estamos trabajando para que se disminuyan. No podemos estar contentos con esa cifra de muertos, ni de robos ni de nada, necesitamos redoblar los esfuerzo y necesitamos profesionales en la carrera de policías, necesitamos gente comprometida que venga a trabajar al estado, que sean de aquí y tengan aquí a sus familias. No ocupamos a gente que venga y haga cosas malas y después se vayan, dejando los problemas a los locales».

Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de Concaam, aseguró que la violencia familiar y el feminicidio son delitos de alta incidencia en Sinaloa y en todo el país, lo mismo que el robo de vehículo: «Los tres delitos son un problema nacional, pero obviamente en Sinaloa se le debe prestar especial atención y atender las causas con una inversión muy importante; es decir, en mejorar aspectos de vivienda, generación de empleo, alumbrado público, espacios deportivos, mejorar todo lo relativo a infraestructura, porque todo esto ayuda», añadió.

Factores a favor y en contra

Beltrán Verduzco hizo énfasis en que la reducción de delitos ha sido drástica en comparación con el pasado sexenio de Mario López Valdez, así como en comparación con el primer semestre del Gobierno de Quirino, que fueron terribles, y añadió que a partir del segundo semestre del 2017 la situación ha ido cambiando favorablemente.

Atribuyó la reducción de algunos delitos a un cambio de voluntad política que incluyó darle su lugar a la Policía Estatal Preventiva, pues recordó que el Gobierno malovista prácticamente la desmanteló y concentró todo el poder en la Policía Ministerial, incluida la prevención cuando esta corporación debía dedicarse a la investigación.

Sobre el jueves negro del 17 de octubre, sostuvo que este hecho no fue responsabilidad del Gobierno del Estado, sino de una estrategia de seguridad fallida del Gobierno federal; incluso, cuestionó el retiro de prácticamente todos los policías militares que estaban destacamentados en el complejo El Sauz, desde dos meses antes de la fallida captura de Ovidio, pues el complejo tiene una capacidad para 3 mil elementos, y aunque el día de su inauguración tenía alrededor de 1600 militares, el día del precipitado dispositivo solo tenía 300 militares.

Aclaró que a la Guardia Nacional no se le puede atribuir hasta ahora ninguna influencia en la reducción de delitos en la entidad, pues es un grupo nuevo; sin embargo, recordó que lo que sí ha sumado a ese clima en la entidad es la presencia constante de elementos del Ejército y de la Marina.

Desestimó el Índice de Impunidad México 208, publicado por la Universidad de las Américas Puebla, que ubica a Sinaloa como la octava entidad con el mayor índice de impunidad, con una cifra negra de delitos que no se denuncian del 92.3 por ciento: «No se puede medir tanto los delitos que no se denuncia, puedes tener una referencia de la percepción, pero estamos hablando que la de Sinaloa es de las Fiscalías que más judicializan», aseguró.

Quirino presenta logros en Informe

Durante la presentación de su Tercer Informe al público en general, el gobernador Quirino Ordaz Coppel destacó antier que Sinaloa ocupa el lugar 26 a nivel nacional en cuanto a incidencia delictiva, tras la reducción de varios delitos. Incluso, destaca que en esto ha sido clave la inversión de 1800 millones de pesos para equipamiento de la Policía Estatal Preventiva.

Y aunque reconoció que la violencia familiar y el feminicidio son dos temas que preocupan a su Administración, no ahondó en la cifras, que aunque en el primero de los casos registran una ligera disminución, la incidencia es muy elevada y colocan a Sinaloa en los primeros lugares a nivel nacional en violencia de género.

Lo que sí reconoció es que el robo en sus distintas modalidades (a casa habitación y a locales comerciales) sigue al alza.

Impunidad 2019

En cuanto a efectividad del sistema acusatorio; es decir, asuntos llevados ante los jueces, el Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019, enfocado a medir el desempeño en procuración de justicia, ubica a Sinaloa en el lugar 11, con 22.7 puntos, por encima de la media nacional, que es de 19.4. Nayarit es la entidad que lidera este rubro, con 40.2, seguido de Guanajuato y Querétaro.

Caja negra

A Sinaloa se le atribuye una «caja negra» de delitos del 93.7 por ciento, también por encima de la media nacional, cifra que al combinar con la efectividad de 22.7 por ciento (delitos que llegan al juzgado), la probabilidad de esclarecimiento de un delito es del 1.4 por ciento, según la investigación de Guillermo Zepeda y Paola Jiménez «Índice estatal de desempeño de procuradurías y fiscalías 2019».

Homicidio

En cuanto a impunidad en delitos de homicidio doloso, el «Índice estatal de desempeño de las procuradurías y fiscalías 2019» sitúa a Sinaloa por debajo de la media nacional (89.5), con la posición 17, con 88.7 puntos.