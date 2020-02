Feministas realizan protesta para exigir justicia por feminicidio de Ingrid

Culiacán.-La tarde del 14 de febrero del 2020 los colectivos feministas de distintos colectivos de Culiacán se conglomeraron frente a la Catedral de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para manifestarse por el feminicidio de Ingrid Escamilla, joven de 25 años asesinada por su expareja en la ciudad de México.

El caso trascendió debido al tratamiento inadecuado que se le dio al caso por parte de policías y peritos que filtraron contenido gráfico del Cuerpo de Ingrid tal y como fue encontrado en la Delegación Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

Entre las colectivas y colectivos presentes en la manifestación se encuentran: Feministas Alteradas Sinaloenses ILE Sinaloa, Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, mujeres en Bici, RecuperArte y Juan Pandero.

Colectivos feministas protestaron en Catedral por el feminicidio de Ingrid. | Cristina Félix

Ellas se reunieron para visibilizar visibilizar el brutal feminicidio de Ingrid Escamilla, pero también la impunidad de los feminicidios en México y Sinaloa, así como pedir un alto a las desapariciones y a la violencia de Genero en el estado.

Los colectivos feministas lanzaron consignas contra las agresiones hacia las mujeres. | Cristina Félix

Las manifestantes dieron un comunicado de desacuerdo a la manera en que el caso fue tratado por las autoridades, pero también por medios de comunicación nacionales, lanzaron consignas y comunicaron testimonios.

Los colectivos feministas de Sinaloa se sumaron a la protesta por el feminicidio de la joven Ingrid de 25 años. | Cristina Félix

También realizaron el pegado de carteles, dibujos de Ingrid Escamilla, así como de mujeres y niñas desaparecidas y asesinadas por feminicidio en Sinaloa.

Mujeres sinaloenses se solidarizaron con los colectivos feministas que piden justicia. | Cristina Félix

Pero también colocaron una especie de altar con veladoras para honrar a Ingrid.

Los hombres se detuvieron a leer los mensajes y testimonios de mujeres colocados en Catedral. | Cristina Félix

Se reportó la presencia de una persona sexo masculino que estuvo entorpeciendo la manifestación.

Denuncian feminicidio en la protesta

Andrea Cueto denunció el feminicidio de su prima Érika Cueto. | Cristina Félix

Andrea Cueto fue a la manifestación para denunciar el feminicidio de su prima Érika Cueto, quien tiene más de cuatro años desaparecida, después de haber ido a Puerto Vallarta.

Las autoridades no han dado respuesta desde el asesinato del investigador a cargo del caso.

No dijeron nada. "Seguro que Érika ya está muerta. Encontraron su carro en la selva con artefactos de tortura y sangre y no se sabe, no encontraron su cuerpo", señala.