Fenómeno de La Niña trae Más sequía e incertidumbre en Sinaloa

Cambio climático De acuerdo con el especialista, lo anterior obedece al cambio climático, por lo que es momento de pasar a las acciones importantes para cuidar el agua. Una forma de contribuir como ciudadanos, dijo, es tratar de no emitir tanto contaminante, pero lo más importante, consideró, es la reforestación, “es parte vital si reforestamos un arbolito, no solo plantarlo, sino llevarlo a que se desarrolle, sea productivo, porque en la cuestión del oxígeno es un filtro de dióxido de carbono, emite oxígeno. Eso es bien importante, que todos pongamos un arbolito en la casa, en el rancho”, compartió.

En Sinaloa, añadió, se utiliza el yoduro de plata, pero dijo que es ideal solo cuando se tienen temperaturas muy bajas en las nubes, debajo de los 10 grados, “aquí en Sinaloa no se tienen esas temperaturas tan bajas, entonces, el yoduro de plata no es el más adecuado”, compartió.

“Esa neblina no está subiendo lo suficiente porque el agua todavía no está tan caliente en el mar; y esto, lejos de ser una buena noticia, es preocupante, porque son niveles muy bajos. Va a venir un periodo de sequía muy fuerte en Sinaloa ”, sostuvo.

Explicó que últimamente se ha observado mucha neblina, sobre todo en la línea de costas, pero dijo que esto se origina porque esa densidad no está alcanzando a subir, no porque vaya a llover. Para EL DEBATE detalló que esa humedad tiene que estar casi a 2 kilómetros de altura, y actualmente puede observarse de cerca, sobre todo en la madrugada.

Lorena Caro Reportera de Investigación

