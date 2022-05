Festejos al albañil se han dejado en el olvido: Enrique Chang, con más de 40 de albañil en Culiacán

Sinaloa.- Con más de 40 años de experiencia como albañil, Enrique Chan, comentó trabajar con mucho gusto en este oficio, pues es lo que le ha dado para sostener económicamente a su familia y brindarle estudio a sus dos hijos.

“Siempre he sido pobre pero nunca he carecido de hambre, porque aunque si he trabajado en otras cosas, siempre regreso a mi oficio que es el ser albañil de toda la vida, inicié a los 14 años y tengo 60”, expresó.

Las buenas ganancias económicas en otros tiempos fue lo que motivó a Enrique a seguir los mimos pasos de su padre, quien lo enseñó a trabajar la albañilería.

El obrador comentó que una de las cosas que más satisfacción le deja es que las personas y clientes le den las gracias o agradezcan el trabajo que realiza como el ver sus obras ya concluidas y sólidas ante el buen trabajo y material que usa para que sean de muy buena calidad.

Añadió que el festejo del día del albañil ya se ha dejado mucho de lado, pues la situación económica no les permite dejar de trabajar para continuar con esta tradición que se hace año con año, pues antes se hacía una oración, arreglos de cruces florales así como festejos con música y demás en las obras u hogares.

El padre Esteban Robles, comentó que el domingo se iniciaron con los festejos a esta celebración y hoy se retomó el festejo por el día de la Santa Cruz, mismo que dijo la importancia de celebrar a quienes se encargan de la construcción como el siempre agradecer a Dios por todo lo que nos da y el tener un empleo.

Añadió que siempre se pide a través de los gremios de construcción a celebrar en templos con misas católicas así como el acudir a algunas construcciones grandes para agradecer después de pasar por muchas cosas.

Enrique Chang señaló que la demanda de albañilería ha bajado mucho, por seudoalbañil que solo lo trabajan por recibir otros beneficios como facilidades de drogas, situación que deja sin falta de trabajo a los albañiles de antaño y actualmente ganan entre los 3 mil 500 a 4 mil a la semana.