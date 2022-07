Finalizan diputados de Sinaloa revisiones de informes individuales de auditorías de 2020 de entes públicos

Culiacán, Sinaloa.- La revisión de los informes individuales de las auditorías financieras del ejercicio fiscal 2020 a los poderes legislativo, ejecutivo, judicial e informe general, presentados por la Auditoría Superior del Estado concluyeron esta noche de miércoles, con cuestionamientos de los integrantes de la Comisión de Fiscalización por no entregar las retenciones de los trabajadores al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES).

De igual manera cuestionaron que tampoco se enteren los descuentos que se aplican a trabajadores que contratan créditos vía nómina con empresas, ya que se perjudica tanto a trabajadores como a dichas empresas y no se sabe el destino de los recursos descontados

Durante la revisión del informe del poder Ejecutivo, los diputados Adolfo Beltrán Corrales y César Ismael Guerrero Alarcón cuestionaron el por qué no se pone fin a la situación de que no se entregan al IPES las retenciones aplicadas a los trabajadores.

El diputado Sergio Mario Arredondo señaló que ya presentó una iniciativa de ley para que se tipifique como delito grave cuando no se enteren las retenciones aplicadas.

Participaron en esta reunión los diputados y diputadas Sergio Mario Arredondo Salas, Nela Rosiely Sánchez Sánchez, Adolfo Beltrán Corrales, Alba Virgen Montes Álvarez y César Ismael Guerrero Alarcón, presidente y vocales de la Comisión, respectivamente.