Firma Cuen Ojeda compromiso de basificación a personal de salud en Culiacán

Sinaloa.- Después de 7 días de manifestación en las instalaciones del Hospital de la Mujer en la ciudad de Culiacán, al igual que en otras instancias del sector salud de Sinaloa, el Secretario de Salud acudió nuevamente para preservar el diálogo con los trabajadores y asegurarles que viene un recurso federal, ya anunciado el día de ayer por el gobernador Rubén Rocha Moya, para la basificación de este personal, compromiso que firmó en un documento ante los trabajadores inconformes.

Héctor Melesio Cuén Ojeda, titular de la Secretaría de Salud del Estado, reiteró el compromiso por parte del Gobernador para que las plazas y basificación se vayan otorgando a inicios del año 2022, ya sea con el presupuesto de la federación o en su ausencia con presupuesto estatal para arreglar esta situación laboral y que el área de la salud sea un área estable.

“Y aquí estamos de nueva cuenta, regresando para decirles a ustedes que estamos en la mejor disposición, el señor Gobernador el día de ayer fue muy claro al respecto, volvió a reiterar que viene un recurso federal para Sinaloa para la basificación, no puede decir en este momento cuánto, no puede decir el número de plazas que se van a basificar, pero hizo un compromiso donde no únicamente se va a utilizar dinero federalizado sino que va a ser dinero propio de aquí del estado y que independientemente si las plazas la basificación inician o no en enero del año próximo, porque dependemos del dinero federal, él va a iniciar con el dinero estatal, a nosotros nos interesa tener un gobierno estable y desde luego algo que es tan sensible como el área de la salud nos interesa más todavía que estén estables”, insistió.

Las mesas de diálogo continuarán con los representantes de los trabajadores inconformes, adelantó el hecho de que la semana próxima se realizaría la suspensión de pago de aquellas plazas irregulares, siguiendo un cronograma de actividades de acuerdo a lo jurídico para que cada acción sea bien sustentada y conforme al proceso de regularización de los trabajadores.

Cuén Ojeda dio lectura a un compromiso como resultado de los acercamientos e interés por parte del gobernador Rubén Rocha Moya para que sea considerado como un acuerdo por las autoridades estatales donde afirma que “el proceso de basificación iniciará en el mes de enero del año 2022, será gradual y será fortalecido con recursos del estado, de igual manera cumpliremos con el compromiso que todo será en estricto apego a derecho y para evitar que se repitan irregularidades como las que se dieron”, explicó.