Culiacán, Sinaloa.- El Fiscal General no comparecerá ante el Congreso del Estado. Así lo informó el día de ayer a la Comisión Ciudadana de Seguimiento del Caso Javier Valdez, la oficina del Diputado Víctor Corrales Burgueño, Presidente de la Mesa Directiva.

El 15 de noviembre pasado, esta Comisión Ciudadana solicitó al Congreso estatal la comparecencia del C. Juan José Ríos Estavillo, Fiscal General de la entidad, a fin de que informara sobre los avances de la investigación del caso del periodista y escritor Javier Valdez Cárdenas.



Expresamos en esa ocasión que nos parecía ideal que lo hiciera el domingo 10 de diciembre, fecha en que conmemoramos el LXIX aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el marco del séptimo mes del homicidio de nuestro galardonado periodista. El Congreso del Estado respondió a nuestra petición con un histórico Punto de acuerdo, convocando al Fiscal General a presentarse ante los diputados en la fecha solicitada.

Un amplio número de ciudadanos expresamos nuestro beneplácito por el Punto de acuerdo y por la posibilidad de conocer de primera mano los avances de la investigación que inició el 15 de mayo en la colonia Almada de Culiacán, día en que asesinaron a Javier Valdez.

La Comisión Ciudadana de Seguimiento del Caso Javier Valdez, considera muy lamentable la decisión del C. Juan José Ríos Estavillo de no comparecer ante los diputados. Entre otros elementos, pensamos que el momento en que ahora vivimos es muy delicado en materia de derechos humanos y, que por ello, las instituciones públicas deben proteger los derechos ciudadanos y preservar su prestigio ante los mismos. Todas las pérdidas humanas nos duelen y se llevan algo de lo nuestro, pero hay algunas que ponen en entredicho lo que hemos caminado en materia de democracia y de derechos humanos. Es el caso de Javier Valdez, por eso no nos explicamos la negativa a comparecer del Fiscal General, que lejos de fortalecer las dos instituciones involucradas (Fiscalía General del Estado de Sinaloa y Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, (FEADLE), alimenta un mar de dudas ciudadanas y lastima nuestra credibilidad en ellas.

Más allá de las razones que exprese el C. Ríos Estavillo para negarse a rendir cuentas sobre el Caso Javier Valdez, son prioridad la paz y la tranquilidad social, mismas que descansan en la credibilidad ciudadana hacia sus instituciones. Y ésta no llega si en la procuración de justicia se apuesta más a la desmemoria y al tiempo, para sepultar olvidos.

El 15 de noviembre pasado acudimos al Congreso del Estado porque consideramos importante que los poderes públicos articulen esfuerzos para que la justicia en el Caso Javier Valdez sea una realidad. No está dicha la última palabra ni por parte del Poder Legislativo ni por parte de la sociedad en torno a su homicidio. Y esperamos esa respuesta institucional de la Cámara de Diputados, que con sabiduría y prudencia Constitucional encuentre la alternativa que familiares y sociedad demandamos de las instituciones, en especial del compromiso que tiene la Fiscalía General del Estado.