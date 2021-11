Fiscal Sara Bruna Quiñónez anuncia medidas de austeridad y atención inmediata a denuncias en Sinaloa

Sinaloa.- Luego de tomar protesta ante el Pleno del Congreso del Estado, la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada anunció un diagnóstico general de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para definir si habrá depuración, aunado a la aplicación de medidas de austeridad, la puesta en marcha de un mecanismo mínimo de atención a denuncias en las agencias del Ministerio Público. Además, se comprometió a tener una procuración de justicia más eficiente y aceptable, principalmente en la violencia familiar.

En cuanto a una invitación a Dámaso Castro Zaavedra para ocupar la Vicefiscalía, dijo que lo conoce por estar en muchos casos que ella participó en el proceso, es buen elemento y solamente sería preguntarle "si quiere trabajar conmigo", comentó.

Destacó que discrepa en la actuación de la fiscal anticorrupción, Reyna Angulo. En cuanto al funcionamiento de la FGE, expresó que el primer problema que ve es la lentitud dentro de la fiscalía como parte de las deficiencias, aunado a la falta de confianza de los ciudadanos, que esto provoca una deficiente procuración de justicia.

Lo anterior provoca retrasos en los procesos y que las víctimas de un delito las hace desesperar, que es uno de los males que va atender a la brevedad, dijo minutos después de su toma de protesta ante el Pleno del Congreso del Estado.

Como primera acción que tiene en mente, dijo que será escuchar a todos los trabajadores del área jurídica y aquellos sustantivos, que por ser externa, deberá realizar los acercamiento para conocer el interior de este órgano autónomo.

"A mi me encanta que me estén vigilando y que me estén exigiendo y me gusta responder a los retos y para mi es un compromiso y tiene mucha razón en exigir resultados, mása de aquellas personas que por su voto llegue a esta posición", declaró Quiñónez Estrada.

En el caso de depuración dentro de la FGE, consideró que se requiere un diagnóstico en su interior y si se encuentra se va a proceder.

Mencionó que desconoce el salario del fiscal y el número de escoltas asignadas al titular de este órgano, pero en su opinión, adelantó que va a tomar la decisión de solamente requerir lo mínimo.