Fiscal de Sinaloa se reúne HOY con Comité de Protección a Periodistas

Sinaloa.- Una representación del organismo internacional con sede en Estados Unidos del Comité de Protección a Periodistas se reunirá hoy, en Culiacán, con la fiscal general de Justicia, Sara Bruna Quiñónez Estrada, para conocer sobre la investigación del asesinato de Luis Enrique Ramírez Ramos, columnista de Debate.

Rapidez

Tras las contradicciones entre el informe federal y el local sobre la identificación de los presuntos culpables y el declarar que casi se descarta la actividad profesional de periodista como causa del asesinato, asociaciones locales de defensa a la libertad de expresión criticaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desvincule el caso de Luis Enrique Ramírez de su labor periodística, una constante en diversos asesinatos de periodistas en México, donde las fiscalías, gobernadores y funcionarios salen pronto a declarar que en las líneas de investigación está descartado su trabajo. Esta vez fueron siete días después del crimen.

El subsecretario de Seguridad Pública federal, Ricardo Mejía, informó el jueves durante la Mañanera que, basados en las pruebas que han logrado recabar, no tienen indicios para pensar que este asesinato esté relacionado a la actividad como columnista y periodista de Ramírez Ramos.

Observancia

Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité de Protección a Periodistas, explicó que tener identificados a los presuntos autores materiales del asesinato de Ramírez no quiere decir que no hay impunidad, pues el proceso apenas está iniciando.

Subrayó que las autoridades deben ser muy cautas, y criticó que al desvincular el asesinato de su labor periodística no se aporten evidencias o argumentos para desechar esta línea de investigación. Dijo que ha sido una práctica que igual ha ocurrido en otros casos de colegas.

Expuso que lo mejor es no mencionar nada públicamente, lo cual la ciudadanía lo entendería, pues el proceso de investigación está en curso.

El activista internacional comentó que, aunque los avances de la investigación no se puedan compartir a detalle, pueden irse dando con familiares, organismos civiles y con el periódico Debate.

Expresó que el asesinato de Luis Enrique Ramírez es un golpe fuerte para la sociedad de Sinaloa, y la autoridad tiene la responsabilidad de esclarecer el hecho.

Sombra de impunidad

La organización sinaloense Periodistas por la Paz subrayó que no debe haber cabida a la impunidad, por lo cual es importante que no se descarte la labor como columnista de Luis Enrique, sobre todo porque tenía antecedentes de amenazas que hizo públicas en 2015.

Raquel Zapién, representante de la asociación en Mazatlán, expuso que la situación nacional es preocupante “en un contexto donde México es uno de los países más peligrosos para el periodismo en el mundo. No se debería descartar esa línea de investigación”, dijo.

Trinidad Valdez, presidente de la Fraternidad de Comunicadores y Libertad de Expresión, A. C., expresó que desechar la investigación relacionada con los textos de Luis Enrique es precisamente lo que el gremio no quería que ocurriera. La asociación de Ahome expresó: “seguimos agraviados por omisión, agredidos porque pensamos que la clase política sigue siendo la responsable de los asesinatos de periodistas en México”.

“Justicia” exprés

Fiscalías, Secretarías de Seguridad y gobiernos están apresurándose a descartar líneas de investigación relacionadas a la labor periodística de reporteros y columnistas a nivel nacional. Este año han asesinado a 11 periodistas.

José Luis Gamboa

Escribía sobre política y narco en Veracruz. Fue el primer periodista asesinado de 2022, en enero. En abril detuvieron a un sobrino de él, a quien acusan. Descartaron que el motivo esté relacionado con su trabajo. Familia denuncia que es un chivo expiatorio.

Roberto Toledo

Trabajaba en una página web en Michoacán, donde habían publicado la corrupción de políticos. El medio había denunciado amenazas. El vocero de la Presiden-cia descartó que fuera periodista. El gobernador dijo que la línea de investigación era su trabajo en un despacho.

Juan Carlos Muñiz

Después del asesinato del periodista de seguridad en Zacatecas, el gobernador David Monreal acusó a medios de comunicación de ser “promotores de las organizaciones criminales” por informar y difundir escenas de violencia.

Mollinedo y García

La Fiscalía de Veracruz investiga el asesinato más reciente de las periodistas relacionando unos audios que fueron filtrados. Mollinedo supuestamente habla con alguien a quien dice que tiene nexos con extorsionadores y traficantes.

Para entender...

Sobre la investigación en torno al asesinato de Luis Enrique Ramírez, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública federal, informó el jueves en la sección “Cero impunidad” en la conferencia mañanera con el presidente, que “con los indicios que hay, con los datos de prueba que se tienen, se puede señalar que no hay ningún elemento que haga que se pueda presumir que este homicidio esté vinculado a su actividad de carácter periodístico”.

Investigación en Sinaloa

En este sentido, el gobernador, Rubén Rocha, expresó que esta información la debe precisar la fiscal general, Sara Bruna, y que todavía se está trabajando en el móvil, por lo cual aún no se puede descartar ninguna línea.