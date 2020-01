Fiscalía de Sinaloa sin abatir órdenes de aprehensión

Culiacán, Sinaloa.- Distintas han sido las maneras en las que la familia del joven Humberto Trejo Espinal ha pedido se haga justicia y se detenga al presunto culpable, pareciera como si sus reclamos no fueran escuchados.

El abogado y activista Daniel Cebreros señaló que como este caso hay cientos en la Fiscalía General del Estado, donde hay órdenes de aprehensión, pero que estas no son ejecutadas.

Lamentando que la familia atraviese por el dolor e impotencia de que las autoridades sinaloenses no hagan justicia y se corra el riesgo de que más personas estén vulnerables a ser víctimas del delito.

La Fiscalía está fallando en el abatimiento de las órdenes de aprehensión, se están ignorando, en la lista hay cientos que no son ejecutadas

Dijo Daniel Cebreros.

Sin proceder

Con este actuar de la Fiscalía, el abogado explicó que se logra que algunas órdenes sean desechadas;es decir, que si estas no se cumplen dentro de un tiempo establecido, ya no proceden y el caso tendría que iniciarse de nuevo. Por lo que exige al fiscal Juan José Ríos Estavillo que comience a dar resultados a consecuencia de que la impunidad en el estado sigue en incremento al no hacerse los esclarecimientos de los casos.

Además, propone que este organismo autónomo asigne una presupuesto para las órdenes de aprehensión con el fin de que en un corto plazo se puedan abatir todas las pendientes y no dejar que estas vayan en incremento.

De no actuarse, solicita que sea el poder legislativo quien lleve a cabo una auditoría a la fiscalía y con esto se demuestre si el fiscal está cumpliendo con su compromiso y con ello determinar si debe continuar o no con su cargo.

Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía General del Estado notificó que en el caso del joven Humberto no se pueden adelantar los avances en la investigación, así como tampoco pueden anunciar si existe una orden de aprehensión, ya que esto podría entorpecer los trabajos que se han realizado en este caso.