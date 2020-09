Fiscalía se tardó en descartar que agresor del chófer de camión no pertenece a sus filas: sindicato de choferes de Culiacán

Culiacán.- La Fiscalía General del Estado de Sinaloa se tardó mucho para responder que el hombre que agredió al conductor del transporte urbano el pasado 22 de agosto en Culiacán, no fue reconocido como uno de los elementos de su organismo, comentó Flavio Rolando Ibarra Hernández, secretario general del Sindicato de Choferes del Transporte Urbano de Culiacán.

No se explica el porqué teniendo la imagen del agresor no se pudo determinar esto de manera rápida, por lo que no descarta que la Fiscalía esté protegiendo a uno de los suyos.

Por otra parte consideró como muy lamentable que si el agresor no es agente de la Fiscalía, se ande paseando por las calles de la ciudad con una playera con la insignia que identifica a la Fiscalía y portando un arma a la vista de todos, eso quiere decir que cualquier persona puede traer un uniforme de este organismo y no pasa nada.

Lamentó que este caso como muchos otros de agresiones contra los choferes este va a quedar en la impunidad pese a que se hizo viral y se expuso a nivel nacional. Dijo desconocer si el conductor fue amenazado para retractarse, pero sería entendible.

En días pasados fue muy difundido un video en donde se aprecia que un hombre el cual vestía una playera con el logotipo que identifica al personal de la Fiscalía se subió a un camión del transporte urbano y golpeó al conductor porque minutos antes estuvo apunto de chocar con el mismo, luego de que el chofer del transporte público invadiera el carril contrario para esquivar un carro que estaba estacionado.

Tras el hecho se rumoró que el agresor podría ser un agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado. Hoy la Fiscalía envió un boletín en que asegura que el conductor no reconoció a ninguno de su personal como el agresor.

"Como parte de la propia investigación, el Ministerio Público ordenó realizar todos los análisis periciales del video y sus elementos gráficos que pudiera arrojar algún dato útil para determinar la identidad del supuesto agente, de los que se concluye que ningún vehículo con los que cuenta la institución, coincide con la unidad en la que viajaba la persona que golpeó al chofer de transporte urbano víctima u ofendido", informó la dependencia en comunicado