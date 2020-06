Fluyen créditos a empresas de Sinaloa y bancos los rechazan

Culiacán, Sinaloa.- Empiezan a fluir los folios para la otorgación de créditos Impulsa para empresarios, sin embargo, están siendo rechazados por los bancos, quienes a pesar de contar con una bolsa de 140 millones de pesos que se obtuvo mediante financiera Nacional y aportación de Gobierno del Estado, están solicitando demasiados requisitos, lamentó Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco).

Así explicó que, según el acuerdo de la Secretaría de Economía estatal, se contaba con la garantía de una importante cifra económica para que las empresas pudieran acceder a los créditos bancarios, pero de los 200 folios que se han entregado por el ejecutivo a empresas, se estima que más del 50 por ciento sea rechazado, esto pues se está negociando con una suma importante de requisitos.

“Los bancos están poniendo demasiadas trabas en el otorgamiento, la mayoría de esos créditos se están negando, prácticamente en cuanto a apoyos financieros y fiscales ya no estamos esperando nada”, reiteró Castro Blanco, ya que hasta el momento solamente se cuenta con los apoyos que van de los 21 mil hasta los 25 mil, que no ayudan a las empresas a sobrellevar la difícil situación que se esta viviendo con las bajas ventas de reapertura, motivo por el cual se esperaba una cifra más alta con créditos Impulsa.

Entre la problemática que se están teniendo con los bancos resalta la lentitud del procedimiento, además que son rechazados los préstamos hacia personas que negociaron las prorroga de 4 meses en tarjetas, prestamos hipotecarios, prestamos, líneas, así como a quienes se les dio cualquier tipo de financiamiento.

Si postergaron pagos ya no son sujetos de crédito, si están en buró, si los balances no muestran buena liquides tampoco procede, además si no eres cliente de dicho banco o si no cuentan con la nómina ahí.

Además, algunos bancos no están prestando a ciertos giros empresariales por políticas internas, giros turísticos, restauranteros, proyectos y otros más, están quedando en algunas ocasiones fuera de la posibilidad de obtener un crédito, el cual se esperó durante toda la contingencia sanitaria.

