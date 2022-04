Fomentarán Isic y Cobaes la lectura entre la comunidad escolar de la zona rural en Sinaloa

Culiacán, Sinaloa.- El Instituto Sinaloense de la Cultura (ISIC) capacitará a las y los maestros de los 47 planteles de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (COBAES) para fomentar la lectura entre la comunidad escolar (alumnos, padres de familia, maestros, directores y autoridades) de la zona rural de los 18 municipios en Sinaloa.

Lo anterior se dio a conocer en la ceremonia inaugural del Programa de Capacitación para Crear Comunidades Lectoras en los EMSAD, acto encabezado por el director general de COBAES, Santiago Inzunza Cázares y por el director del ISIC, Juan Avilés Ochoa, así como por la coordinadora estatal de EMSAD, Mayra Gisela Peñuelas Acuña.

En su mensaje, director de COBAES, Santiago Inzunza celebró que se lleve a cabo este tipo de programa en las zonas rurales del estado, ya que no sólo brindan educación a las y los jóvenes, sino también, a los padres de familia. “COBAES ofrece una opción educativa para el bachillerato en zonas alejadas de las ciudades, si no estuvieran estos centros no estudiarían su preparatoria, eso es de gran valor”, dijo.

A su vez, el director del ISIC, Juan Avilés comentó que los EMSAD pueden convertirse en salas de cultura a fin de beneficiar a los habitantes de las comunidades donde operan estos centros educativos, en los que la vocación de las y los maestros del área de comunicación y humanidades, juega un papel preponderante para que este proyecto pueda salir de las aulas y migre a las casas de los alumnos y sus alrededores.

Efectuada en el Centro Cultural del Bachiller Rosales de COBAES, en dicha ceremonia se realizó la entrega de 2 mil 500 libros de las colecciones Acervo Semilla y Biblioteca Centenaria, y posteriormente se inició con la capacitación a los docentes que asistirán las comunidades lectoras en estos centros educativos ubicados en las zonas rurales de nuestro estado.

La capacitación se desarrollará de manera presencial el día 4 de abril con un programa que comprende los talleres de “Lectura en voz alta: poder leer y saber escuchar” y “La importancia de acercar los libros a los jóvenes”; el laboratorio de ideas de gestión cultural y promoción de lectura “Cómo identificar aliados de mi entorno para crear comunidades lectoras”; así como el portafolio de prácticas exitosas “Apreciación de las artes y animación a la lectura con adolescentes”.

Leer más: Conmemoran aniversario luctuoso de Antonio Nakayama, pieza clave en la investigación histórica de Sinaloa

Los días 5 y 6 de abril la capacitación se desarrollará de manera virtual, con la disertación de la conferencia magistral “Mediación Lectora: Estrategias para formar lectores y comunidades. Círculos, Salas y Clubes de Lecturas” y la charla literaria “Ideas para acercar a los jóvenes a la poesía”; además del taller “Mi espacio, tiempo y actividades en mi Sala de Lectura” y “Cómo formar adolescentes lectores y desistir en el intento. Ideas y tareas para profesores”.