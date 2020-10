Francisca pide apoyo en los cruceros de Culiacán para poder comer y comprar medicamentos 

Culiacán.- Francisca Pacheco Reyes de 65 años de edad acude constantemente al crucero del bulevar Emiliano Zapata y Avenida Nicolás Bravo en el municipio de Culiacán, Sinaloa, en su silla de ruedas a pedir apoyo económico a los automovilistas que van pasando.

La adulta expresó que casi todos los días acude a dicho crucero o por el bulevar Francisco I. Madero con el fin de recaudar recursos y así poder comer.

Desde las 8:00 horas de la mañana Francisca llega a los cruceros de la ciudad capital para pedir apoyo, pues aseguró que pese a su situación las autoridades no le han brindado ningún tipo de apoyo ni con despensas por su discapacidad.

La discapacitada señaló que desde hace 20 años quedó en silla de ruedas gracias a una electrocución que recibió camino a sus actividades labores como ama de casa.

"El primer accidente fue por electridad, me voló la cabeza y ni así me han dado apoyo. Tengo que traer cachucha porque los rayos del sol, me voló el huesito del cráneo y me pusieron transplante", indicó.

Francisca Pacheco se traslada desde la colonia la Antorcha rumbo al Ranchito desde muy tempranas horas, por lo que tiene que abortar dos camiones urbanos para acudir a los cruceros a pedir apoyo y así solventar gastos de medicamentos y alimentación.

"Es muy duro, un sacrifico venir así. Porque si uno agarra taxi no queda para comer es muy poquito lo que agarra uno" .

La adulta de 65 años de edad ya ha sufrido varios accidentes al acudir a los cruceros, por lo que señaló que vive un riesgo constante al salir a las calles de la ciudad capital.

El gobierno nos debe apoyar porque uno sale a la calle nomas a peligrar, a un señor casi lo agarra un carro, a mi arriba de banqueta me agarró un camión y nadie nos apoya.

Francisca se encuentra en el crucero Zapata y Bravo desde las 8:00 am a las 12:00 horas de medio día.

Quien pueda o desee apoyar a Francisca con despensas, medicamentos para la presión, diabetes u apoyo económico pueden encontrarla en dicho lugar.