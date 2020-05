Francisco Vega ya se recuperó del coronavirus tras tratamiento

Culiacán.-Ya se recuperó de coronavirus Francisco Vega Meza, director Estatal de Protección Civil. Uno de sus hijos también presentó esta enfermedad, pero fue asintomático y fue dado de alta hace algunos días.

En su caso los síntomas del virus fueron muy marcados pero no severos, por fortuna no tuvo problemas de respiración. Contó que los cuidados que tuvo durante la cuarentena fueron extremos y se apoyó en la experiencia de los médicos del Sector Salud y da las gracias por la atención al secretario de Salud Efrén Encinas y al doctor Héctor Ponce.

Explicó que empezó a sentir una fiebre no severa, y una molestia en la garganta la cual no se le quitó en dos días y fue hacerse la prueba la cual salió positiva. Durante cinco días sitió fiebre, dolores en algunas partes del cuerpo, cierre de bronquios.

Detalló que si es un proceso difícil, el cuerpo se debilita, además es muy fuerte en lo emocional debido a que se está padeciendo una enfermedad que le ha quitado la vida a cientos de miles de personas en el mundo, a miles en el país y también ha cobrado decenas de vidas en el estado.

Indicó que por fortuna hace 48 horas se hizo a prueba y salió negativa.

El funcionario estatal llamó a la población a que cuando presente los síntomas del coronavirus llamen al call center de la secretaría de salud del estado, que se atiendan para que los ayuden.

También pide a la población a que no relajen las medidas preventivas, que continúen lavándose las manos de manera frecuente, que usen cubrebocas al salir a la calle y que no salgan de sus casas si no se trata de una emergencia.

El virus es invisible y no se sabe en donde está él no sabe en donde se contagió. De acuerdo a Vega Meza estuvo realizando algunas labores desde su casa hasta donde el cuerpo se lo permitió, pero por fortuna tiene un equipo fuerte que estuvo realizando las funciones que les correspondían.

Recordó que los servidores públicos o las personas que realizan labores esenciales tienen que salir a la calle, pero quien no necesite hacerlo se queden en sus casas, que se protejan y protejan a sus familias.

Te puede interesar:

Con filas inicia la venta de cerveza en Sinaloa

55 hospitales del Valle de México están saturados de pacientes Covid-19

Expendio en Rosario deberán contar con repartidor