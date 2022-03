Frena el aumento en insumos para la construcción en Sinaloa

Especificó que en los dos meses que han pasado del 2022, el cemento no a aumentado, el acero bajó algunos centavos, el PVC se detuvo, lo que se espera pueda mantenerse, ya que se contaba con suspensión de obras ante el aumento en los costos que se ofrecían a quienes buscaban contratar proyectos.

"El acero nos fue aumentando paulatinamente, el PVC, en un 70 por cierto en el último año, parece que eso ya está calmándose y no es privativo de México, esto es a nivel mundial los aumentos", reiteró.

Explicó que los insumos que más han presentado repuntes en el costo durante el último año fueron el acero, el cemento y el PVC, problemática que no es exclusiva de México, sino que trata de una escalonada a nivel mundial.

