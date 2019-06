Frente al mercado ilegal, piden denunciar desabasto

La venta ilegal de medicamentos es un problema tan complejo que puede abastecerse con el robo hormiga al interior de las propias instituciones de salud o con fármacos apócrifos, así lo advirtió el coordinador general de la organización de derechohabientes viviendo con VIH del IMSS, Luis Adrián Quiroz, en referencia a casos como el documentado a las afueras del hospital general de Culiacán y publicado por EL DEBATE el 29 de mayo.

Entrevistado vía telefónica, el también encargado de la organización civil Mi Medicamento Ya —que apoya con gestión directa a derechohabientes afectados por el desabasto— dijo que es necesario que las personas afectadas denuncien estos problemas para investigarlos y solucionarlos: «Esto ayuda a verificar en dónde estuvo el problema, si es un problema del proveedor, del instituto social, de procesos administrativos que no son lo más efectivos posibles para garantizar el acceso a la salud», añadió.

Además, reconoció que el detonante cuando no hay abasto de fármacos puede ser multifactorial, ya sea porque no hay recursos, porque exista una sustracción de medicinas o por falta de planeación, muchas aristas donde siempre sale afectado el usurario.

Falta cultura de la denuncia

Luis Adrián Quiroz sostiene que la gente que padece este desabasto no se queja porque no se siente sujeta de derechos, pues asume que el estado le está dando una dádiva y que al quejarse le quitará lo poco o mucho que recibe: «Es un tema más cultural, en donde prefieres, cuando te dicen no hay medicamentos, tratar de buscar una segunda opción, ya sea por internet, conseguirlo en bancos de medicamentos o en otros lugares donde se compran de manera irregular; un mercado alternativo donde llegas a esos extremos antes de presentar la queja porque asumes que no va a pasar nada o porque vas a tener una represalia en contra».

Ilustración El Debate

Un mercado ilegal visible

Sobre la posibilidad de medir el crecimiento de estos mercados alternativos como una consecuencia del desabasto en instituciones públicas, Luis Adrián admitió que, aunque suene ambiguo, en algunos casos es posible, pero en otros no: «Los físicos los puedes ver que están proliferando en tianguis, imagino que debe haber algún tianguis famoso en el que de repente empiece a aparecer esta venta de medicamentos de alta especialidad de dudosa procedencia, y digo de dudosa porque a lo que nos hemos enfrentado es que es medicamento apócrifo o caducado que se vuelve a rotular».

Sin embargo, indicó que los otros mercados son internet, y uno de ellos es Mercado Libre, el cual, a pesar de la insistencia a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para que haga su labor como verificador, bajan estos sitios y de pronto los vuelven a subir o aparecen grupos públicos en la red, como fanpages, en donde promocionan medicamentos desde redes sociales.

La iniciativa huachicol

Sobre este tema de mercado ilegal, Luis Fernández, director ejecutivo de Nosotrxs, organización nacional dedicada a combatir la corrupción, explicó a periódico EL DEBATE que el trabajo a través de No al Huachicol de Medicinas tiene dos objetivos: identificar a partir de casos de no surtimiento o no entrega de medicamentos si la causa es por corrupción o por ineficiencia.

Desde su perspectiva, asegura que la corrupción en medicamentos se da en tres niveles: desde el robo hormiga en hospitales —que acaban vendiendo afuera—, el robo a farmacéuticas y farmacias, hasta el robo o abuso de recursos en grandes licitaciones.

Sin embargo, en el caso del desabasto por ineficiencia, lo que se busca saber es qué falla para que el medicamento no llegue a las personas, si la parte logística de compras y distribución o la parte de cadena fría, almacenamiento o los sistemas.