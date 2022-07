"Fue como de película": Primitivo cayó con el tractor dentro del socavón de Imala

Sinaloa.- Primitivo Osuna, quien manejaba el tractor que cayó en el socavón que se formó en la carretera Culiacán-Imala ayer por la noche, expresó que vivió una situación de película pues no esperaba sufrir tal accidente. Primitivo, dijo que ya se dirigía a su hogar cuando de repente ya estaba bajo tierra y afortunadamente no le pasó nada fue más el susto.

"Yo nada más venia manejando y cuando menos pensé ya estaba sambutido ahí, no sufrí ningún daño, pero pues el susto nada más".

Jorge León, dueño del transporte que cayó en el socavón, dijo que él venia en su vehículo detrás de Primitivo y de la nada se le desapareció fue cuando se percató que estaba dentro del socavó.

Manifestó que ya existía un señalamiento, pero en la orilla de la carretera por lo que ellos pretendían pasar por el otro carril, pero de la nada la carretera se hundió y junto con ella el tractor y Primitivo.

Jorge comentó que la sindica de Imala se comunicó con él y le aseguró que buscaran que se le paguen los daños que sufrió el tractor por lo que espera y así sea pues no contaba con esta perdida. El valor del tractor es de alrededor de 600 mil pesos, pero los daños que sufrió estiman de aproximadamente algunos 20 mil pesos, señaló Jorge. Lamentó que no ha podido mover el tractor pues no ha encontrado grúa que vaya al lugar.

Los trabajos de reparación aún se encuentran en la carretera por lo que está cerrada la circulación hacia el pueblo de Imala.