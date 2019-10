"Fue horrible pero gracias a Dios Paola ya está aquí en casa", dice su mamá

Culiacán, Sinaloa.- La menor Paola Alejandra Ramírez Jiménez ya está de vuelta en casa sana y salva expresó a EL DEBATE su mamá, Isabel Jiménez Vélez, quien ayer la reportó como desaparecida tras la balacera suscitada en la ciudad de Culiacán.

"La mamá de una compañerita de mi hija se la llevó a su casa cuando escucharon los balazos", delcaró hoy la señora Isabel quien dice ayer "adaba como loca" buscando a Paola "por todos lados" pese a la inseguridad que se viviía en las calles de Culiacán, Sinaloa.

"Ahorita, pasada de las 8:00 de la mañana me marcó la señora. Me dijo que me estuvo marcando pero a mi no me entraron las llamadas y dice que por miedo de lo que estaba pasando no quiso salir ya de su casa para traermela. También me mandaron solicitud por face pero no me di cuenta porque yo andaba como loca", expresa la señora.

Hoy, la señora Isabel dice que lo vivido ayer "fue algo horrible pero gracias a Dios Paola ya está aquí en casa y gracias a la gente que estuvo compartiendo su foto en facebook".