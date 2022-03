Fuerte debate en Sinaloa por la despenalización del aborto: Morena, PAS y PRI analizan de 12 a 14 semanas

Culiacán, Sinaloa.- Tres iniciativas se dieron lectura este martes en la tribuna de la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa, de las cuales dos corresponden a Morena, que plantea la despenalización del aborto hasta la semana 14 de gestación e incluir la figura de objeción de conciencia para el personal médico que se niegue a realizar el procedimiento, así como la tercera del diputado sin partido, Adolfo Beltrán Corrales que pide proporcionar los servicios de acompañamiento, asesoría médica y psicológica, facilitándole la información objetiva y oportuna sobre los procedimientos y riesgos, en un plazo no mayor de cinco días a partir de la solicitud de interrupción.

Mientras que los grupos parlamentarios de PRI y PAS, no registraron iniciativas y coincidieron en la interrupción del embarazo hasta la semana 12.

El coordinador del grupo parlamentario de Morena, Feliciano Castro Meléndrez informó que el proyecto se centra en la postura de la mujer es sujeto de derechos y debe ser abordado este tema y la no criminalización de la mujer, que consciente la interrupción del embarazo bajo determinadas circunstancias, que ha llevado a definir la temporalidad en las que legalmente estaría permitido, y de ahí surgió la propuesta de las 14 semanas.

Leer más: Expresiones de Sergio Torres sobre Rocha Moya y Cuen Ojeda corresponden a traumas que le dejó Quirino Ordaz: Gene Bojórquez

Reconoció que existe una discusión de qué va a pasar si después de los tres meses y medio de gestación, en el caso de la interrupción del embarazo, y en este punto, se analizan los planteamiento de que el gobierno debe implementar políticas públicas para garantizar la educación en salud reproductiva para niñas y adolescentes.

La mujer tiene el derecho a un tratamiento integral de la salud, y según sean sus circunstancias, que deberán estar determinadas por profesionales de la salud, aunado a la gratuidad y la privacidad, argumentó el presidente de la Jucopo.

Castro Meléndrez explicó que es diferente la interrupción del embarazo forzado que es un delito y tiene que ser penalizado, que Morena consideró necesario proponer sanciones desde los seis meses hasta los 15 o 20 años de cárcel.

Se refirió a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordenó al Congreso del Estado desechar lo que dispone en el artículo 4 BIS A de la Constitución Política del Estado, que dice que la vida inicia desde la concepción y el Estado debe tutelarlo con la protección de las leyes, que es inconstitucional.

La reforma propuesta por los morenistas se enfoca a la fracción 1 del artículo 4° Bis A de la Constitución Política del Estado para quedar como sigue: " Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El Estado tutela el derecho a la vida respetando en todo momento la dignidad de las personas".

"Las y los médicos a quienes corresponda practicar la interrupción del embarazo cuyas creencias sean contrarias a tal procedimiento podrán ser objetores de conciencia, siempre y cuando no se ponga la vida de la mujer o persona gestante en riesgo y no impida su acceso a la interrupción segura y se garantice que en tales casos las personas solicitantes sean referidas a médica o médico no objetor", se lee.

Leer más: Planta de fertilizantes de Topolobampo, Sinaloa, terminará con volatilidad en precios del amoniaco: Fernando Montoya

En tribuna se dieron primera lectura a las iniciativas de reformas a la fracción 1 del artículo 4 BIS A de la Constitución Política del Estado, y las reformas del Capítulo VI del Título Primero de la Sección Primera, del Libro Segundo y los artículos 28 y del 154 al 158 y adicionar la fracción VII del Código Penal y los artículos 4 Bis 2, 4 Bis 3 y las fracciones VI y VII del artículo 26, recorriéndose el orden de las subsecuentes de la Ley de Salud, ambas del estado.