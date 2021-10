Fumigan contra el dengue en Eldorado, Sinaloa; buscan evadir responsabilidades: Serapio Vargas

Sinaloa.- Un despliegue de brigadas de fumigación contra el dengue realizan desde este martes 19 de octubre en las sindicaturas de Eldorado y Costa Rica, y pidió al titular de la Secretaría de Salud de Sinaloa, Efrén Encinas Torres, que enfrente la presunta responsabilidad penal por el deceso de las dos niñas de 11 y 16 años y no trate de "salvar su cuello", afirmó el diputado del grupo parlamentario de Morena, Serapio Vargas Ramírez.

El legislador negó que mienta en la denuncia pública de la muerte de dos niñas, debido a que después del deceso de las menores de edad, se aplicó un protocolo igual de fumigación de la vivienda en donde ellas vivían con su familia en el campo Rebeca, Eldorado.

"En lugar de argumentar torpezas, el secretario de Salud está obligado a la fumigación, porque me pregunto que no hay razón, porque ayer después de no haberlo hecho hubo el despliegue de seis carros fumigadores en Eldorado y otros tanto en Costa Rica", cuestionó al funcionario de Salud estatal.

El hecho es que las dos niñas murieron y tenían dengue, y su hermano logró vencer a la enfermedad, que se puede revisar que si la tuvo, señaló.

Exigió a Encinas Torres que haga su trabajo y no aplique acciones reactivas, sino que prevenga enfermedades que se pueden evitar con la fumigación.