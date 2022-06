“Funcionarios de Estrada Ferreiro podrían ir a la cárcel”: Titular de la ASE de Sinaloa

Sinaloa.- Habrá más denuncias penales en contra de quienes resulten responsables en tres ayuntamientos de Sinaloa, por las irregularidades detectadas en la cuenta pública del ejercicio fiscal de 2019. Estas se sumarán a las dos denuncias presentadas contra la administración municipal de Culiacán, encabezada por Jesús Estrada Ferreiro, reveló la titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Emma Guadalupe Félix Rivera.

Advirtió que en las revisiones de las contrataciones públicas se encontró que, presuntamente, los servidores públicos que participaron en estos procesos administrativos, actuaron con dolo, intencionalidad para ocasionar un daño a la hacienda pública y un indebido manejo del recurso, que podría llevarlos hasta la cárcel.

¿De la Cuenta Pública de 2019 se documentó una presunta comisión de delitos?

En cinco casos tenemos la posibilidad de un tema constitutivo de delito, y hasta este momento, dos denuncias de hechos (penales), se han presentado ante la Fiscalía y estamos en la etapa de presentación de las restantes, que son tres más. Para que quede claro, las dos se refieren al Ayuntamiento de Culiacán y a quien resulte responsable en la irregularidad, y en el caso de las otras restantes, todavía no es conveniente y legalmente tampoco procedente dar información, hasta que sea la Fiscalía.

Una vez que Fiscalía dé el dato, nosotros confirmamos la presentación y antes de ese momento, seguimos con nuestra obligación de reserva. No hemos confirmado los montos por las reservas del caso y las investigaciones que ellos están realizando, que son más amplias que las hechas por la ASE, y la FGE tiene un mayor margen para ejercer en un momento la acción penal.

¿Qué irregularidades encontraron en las revisiones hechas a la administración municipal de Estrada Ferreiro?

Hay temas de obra pública y lo que se está señalando como irregulares y de delitos son temas de adquisiciones, con un alto porcentaje de adjudicación directa y estos casos de Culiacán, se advirtió que posiblemente hay una conducta más allá de decir se adjudicó directamente, que desde la justificación se ve la razón y violaciones a la ley. Cuando se realiza una auditoría a un ente público, se piden todas las adquisiciones que hiciste en las áreas administrativas, quién firmó la requisición y demás documentos. Todos los casos denunciados están en el informe individual de la Cuenta Pública de 2019.

¿Qué sucedió, los funcionarios no atendieron las observaciones y no solventaron conforme a los plazos legales?

En Culiacán hay un caso que no tiene absolutamente una solventación, que se trata de un pliego, y en otros que se tratan de procedimientos de responsabilidades y no todos han sido atendidos, corresponden a situaciones graves y no se puede considerar que solamente sea la gravedad, pero conductas irregulares, no podemos seguirlas permitiendo en los entes, que ignoren lo que la ley dispone para hacer las adquisiciones.

En el caso Estrada Ferreiro, ¿a quiénes van dirigidas las denuncias de presuntos actos de corrupción?

Fueron hacia quienes resulten responsables en el trámite que se está mencionando, como hay quien ejecuta, autoriza y decide que algo debe comprarse de tal manera y a él compren.

La licencia de Estrada Ferreiro ¿afecta la investigación que se inició con las dos denuncias que interpuso la ASE contra el Ayuntamiento?

No. Es para atender los juicios que tiene y está previsto legalmente que un servidor público pueda pedir una licencia porque necesita atender debidamente los juicios que están en trámite dentro del Congreso. Para atender un juicio hay que tener información y estar acudiendo a audiencias y atender muchos temas.

¿Podrían ir a la cárcel funcionarios públicos de Estrada Ferreiro?

Definitivamente sí. Desafortunadamente todavía hay un gran número de servidores públicos que creen que no pasa nada y prevalece esa idea o creencia. Si bien es cierto, leyes de responsabilidades y delitos de servidores públicos han existido todo el tiempo y a lo mejor no se aplicaron y no tuvieron consecuencias. Estamos en otro momento de la vida pública, no solamente en el estado.

¿De los entes fiscalizados del Gobierno del Estado han encontrado irregularidades?

No hemos encontrado hasta el momento de la Cuenta Pública de 2019, que tengan esas particularidades, pero actualmente estamos revisando la Cuenta Pública de 2020, que pueden surgir más irregularidades, y en estos momentos está en proceso de evaluación y se ha encontrado muchos actos repetidos.

Te recomendamos leer:

Perfil

Emma Guadalupe Félix Rivera, auditora estatal

*Nombre completo: Emma Guadalupe Félix Rivera

*Profesión: Abogada

*Trayectoria:

Directora de Estudios Legales de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado;magistrada zona centro y sur del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa y asesora jurídica externa al sector público y privado.