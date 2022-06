Funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán ordenan cerrar y no atender a regidores contrarios a Estrada Ferreiro

Sinaloa.- Los funcionarios de primer nivel del Ayuntamiento de Culiacán, y en particular Erick Herrera y Cairo, secretario particular de la Presidencia Municipal, deben renunciar a su cargo, ante los ataques directos y la orden de cerrar las puertas y no recibir a los integrantes de Cabildo que no respaldan al alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, porque la alcaldesa María Rosario Valdez Páez, tiene la instrucción de ellos, de no mover a nadie, denunció Sadol Osorio Porras, regidor del PAN.

El alcalde de Culiacán con licencia, Jesús Estrada Ferreiro es pésimo en el tema de las disculpas, y que quedó como claro en los argumentos que utilizó en el desplegado publicado este miércoles y dirigido a la fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada y de la titular de la Sepyc, Graciela Domínguez Nava, que fue de manera tendenciosa y le dice a la titular de la FGE que debe seguir una línea contra él en el tema de las viudas de policías.

“No se le da y no está en él, es algo que simple y sencillamente batalla mucho por la misma soberbia y arrogancia del alcalde, y lo bueno, que esperemos que el Congreso que está en cancha, que haga su trabajo y su función, porque lo único que queremos nosotros es trabajar en paz y coordinada con los funcionarios y no como quedó ahorita”, externó.

Enumero que Erick Herrera y Cairo, pariente del secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo, gana cerca de 65 mil pesos y una compensación de 40 mil pesos mensuales, varios miles de pesos para gasolina, un fondo importante para caja chica y cuatro vehículos propiedad del Ayuntamiento a su disposición, que ha generado un temor de perder estos privilegios.

En el caso de la directora de Recursos Humanos, Yolanda Martínez, explicó que ya tiene una denuncia de presuntas irregularidades por el número de familiares que ha contratado en la administración municipal, y que es exagerado el nepotismo que existe en este gobierno de Culiacán.

Te recomendamos leer:

Respecto al secretario del Ayuntamiento, Othón Herrera y Cairo, calificó como ofensivo el oficio de notificación que envió al Poder Legislativo estatal, en el cual notifica la designación de Valdez Páez como presidenta municipal de Culiacán, al negar la facultad para elegir al alcalde sustituto.