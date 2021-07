Fundación Laika de Culiacán busca concientización de la población ante el maltrato animal

Culiacán, Sinaloa.- Rebeca Uriarte, presidenta de Fundación Laika, Protectora de Animales en Culiacán, mencionó que día con día reciben reportes de perros abandonados o lesionados, sin embargo, en muchos casos quien reporta la situación a pesar de darse el tiempo para fotografiar el caso, subirlo a redes sociales y difundirlo, pero aun cuando el animal se encuentre en situación delicada lo trasladan para curación, tal como fue el caso de Briana, la cachorra de 7 meses que fue encontrada con una herida en su pecho.

“En infinidad de ocasiones se han presentado casos de animales que sufren y agonizan, además de otros donde los indefensos seres vivos padecen abusos o necesidades, pero nadie acciona, ya sea por miedo o por no tener donde resguardarlo, la mayoría de los casos por comodidad y esperar a que alguien más lo haga por ti”, agregó.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Además, considera que en ocasiones las personas creen que las asociaciones o fundaciones tienen la obligación de atender esos casos cuando no es así, porque realmente quienes se dedican a ello lo hacen por amor a la causa, a pesar de que no es su obligación y sin recibir apoyos gubernamentales ni fijos de alguna empresa, ya que el hecho de ser fundación no los fortalece en algún sentido.

Son igual que el resto de sociedad civil, la diferencia es que tomaron la decisión de accionar y tomaron la decisión de hacer algo, aunque en ocasiones tampoco saben cómo van a solventar sus gastos.

Tienen a su cargo 150 perros y gatos, que viven y comen por ellos y que si ellos no hacen algo para sacarlos adelante todos los días la situación sería desastrosa.

Actualmente tienen varios animales hospitalizados, es decir, no es solo el gasto de alimentarlos, sino que incluso tienen empleados que cuidan a los perros por turnos y tienen quien los pasee, todo para que estén en las mejores condiciones, además les brindan rehabilitación física y emocional para que estén listos para una familia.

Leer más: Suben las “mordidas” de tránsitos en Culiacán contra choferes de camiones sin cubre boca

“Hay animales sobre todo los grandes o adultos que físicamente no son tan atractivos que tienen alrededor de 9 años en espera de un hogar y sin solicitudes de adopción”.

Buscan sensibilizar, concientizar y aprender, para que las personas se den cuenta de cómo en conjunto es posible trascender y transformar una vida.

¡Qué susto! Familia encuentra una culebra dentro de su casa en Los Mochis, Sinaloa

Síguenos en