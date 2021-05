Fundación invita a apoyar con donación de medicamentos oncológicos y otras enfermedades

Culiacán, SInaloa.- Ante la falta de medicamentos oncológicos y de otras enfermedades degenerativas, el centro comunitario del grupo Ángeles Nocturnos Culiacán se ha dedicado a apoyar a las familias necesitadas a conseguir fármacos para sus pacientes hospitalizados bajo una condición difícil de enfermedad, pero el reto es aportar apoyo para los medicamentos especializados como la metformina, losartan, telmisartan, antigripales, entre otros.

Jorge Peralta presidente del grupo activista mencionó que la ciudadanía hace su aportación, pero con medicamentos que da el seguro social, lo cual ya tienen en grandes cantidades y desean contar con otro tipo de medicamentos que las familias no pueden conseguir con facilidad, ya sea por escasez o altos costos en farmacias privadas.

"No está haciendo mucha falta los medicamentos más especializados, ya que los más usuales como de hipertensión, diabetes y otros ya se cuenta, nos hace falta medicamentos menos usuales que el seguro no tiene y los hospitales no cuentan con ellos".

Uno de los medicamentos que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), no tiene en sus farmacias para sus pacientes internos es la caspofungina que requiere de refrigeración y es difícil de encontrar y la fundación lo ha conseguido para apoyar a una familia que tiene un niño interno en el Hospital.

Jorge dijo que el centro comunitario está abierto para todas las familias que se encuentran con dificultades para conseguir un medicamento, pues pueden tener la seguridad de que si ellos tienen el medicamento se los van a dar, solo tienen que acudir o contar al grupo de Ángeles Nocturnos Culiacán.

Por último, el activista invitó a la ciudadanía a seguir apoyando al grupo con las donaciones de medicamentos y demás para hacerlos llegar a las familias más necesitadas.

Para brindar el apoyo pueden contactarse a través del teléfono 6677514334.