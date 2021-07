Gabriel, el primer hombre transgénero embarazado en Culiacán, sufrió discriminación y busca visibilizar a la comunidad LGBT+

Culiacán.- En junio se conmemora el Mes del Orgullo LGBT+ en México y diversas partes del mundo, momento en el que Gabriel Romero, un hombre trangénero sinaloense, busca visibilizar a la comunidad y exponer su historia de vida, que no ha sido nada fácil, según cuenta en entrevista, por el hecho de tomar la decisión de embarazarse.

Hace algunos años, fue el alma de la fiesta, pero cayó en prisión y estuvo ahí durante seis años de su vida por malas decisiones, donde logró encontrarse como persona y se fue preparando para su salida al mundo, aunque al llegar al momento le tocó vivir la pandemia, así que sintió estar encerrado de nueva cuenta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Estar en la cárcel fue una experiencia muy dura, pero fructífera, ya que pudo prepararse de diferentes maneras; en el ámbito profesional se certificó como entrenador de box por el Consejo Mundial de Boxeo de Protección Federal y también como actor, ganando un concurso desde el penitenciario en la Embajada Inglesa. Asimismo, conoció a otro hombre transgénero que lo hizo tomar la importante decisión en su vida de transicionar.

Gabriel durante una obra de teatro con sus compañeras y con sus reconocimientos de box. Foto: Cortesía

Leer más: Simpatizan ciudadanos con operativo de vigilancia del uso de cubrebocas en camiones en Culiacán

Tras su salida, ya con un proceso de transición avanzado, comenzó con el proyecto de vida que había planeado durante todos los años en la prisión, que fue embarazarse, pero no todo salió como esperaba, esto debido a que hasta el día de hoy ha sufrido bastante discriminación por ser un hombre transexual gestante. Su principal problema fue en el sector salud, donde no lo han querido atender, dándole largas a su situación o re-agendando sus citas por no tener disponibilidad, así que ha perdido citas y chequeos importantes para su embarazo.

En el ámbito laboral también ha sufrido de discriminación, ya que entró sin saber que estaba gestando, pues creyó que la fecundación in vitro que se realizó no había funcionado, pero no fue así y luego de que su jefe en ese momento se enterara decidió correrlo, dejándolo sin ingresos económicos en uno de los momentos más importantes de su vida.

Según relata Gabriel, trabajó en una imprenta por algún tiempo, lugar en el que decidieron despedirlo argumentando que su contrato de trabajo era solamente por tres meses, perdiendo así su única fuente de ingresos y los servicios médicos que se le ofrecían como derecho a un trabajador.

Ahora, en la ronda final de su embarazo, el sinaloense se encuentra preocupado por el bienestar de su bebé, esto por la discriminación que ha sufrido, temiendo por el trato que le den a su primogénito el día que llegue al mundo, pero se mantiene positivo y busca darles más visibilidad a las personas transgénero como él.

Gabriel, el primer hombre transgénero embarazado en Sinaloa, busca visibilizar a la comunidad LGBT+. Foto: Cortesía

Con muchas ganas, Romero quiere finalizar con su proceso de transición de manera física y legal, pero a su vez busca que en Culiacán las personas se informen sobre la comunidad LGBT+ y aprendan a respetarla, sobre todo en este Mes del Orgullo. La legalización del matrimonio igualitario se llevó a cabo el pasado 15 de junio en Culiacán, lo que a él le parece gratificante, "un gran paso y un punto a favor" que debe respetarse.

Leer más: Continúan en la lucha los padres de los jóvenes desaparecidos hace 25 años en Las Quintas, Culiacán

Un mensaje de Gabriel para el mundo: "El hecho que sea una persona transgénero no me quita el derecho de recibir un trato digno y de respeto, han sido meses de sufrimiento y de silencio, que sea un papá gestante no me quita valor ni dejo de ser humano siento lo mismo que tú y cualquier otra persona, seamos más uniéndonos al respeto e inclusión por todxs las personas existentes en el mundo, existimos y cada vez somos más y tenemos el mismo amor y valor, somos creados con amor y para amarnos entre nosotros mismos. Abramos nuestros corazones para querer y no para ofender o dañar a otros. Los invito a unirse al respeto hacia los demás sin importar la identidad de género color o sexo, todos somos humanos, pero con historias y pensamientos diferentes, somos únicos e irreemplazables… no lastimemos ni violentemos los derechos de los demás al final todos sentimos, pensamos y actuamos diferentes".

Gabriel Romero espera con ansias la llegada de su bebé, aunque teme por la discriminación en Culiacán. Foto: Cortesía

‘El Baile de los 41’ es una película para saber por qué existe el mes del pride

Síguenos en