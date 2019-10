Galardonan a cinco culiacanenses con entrega de Premio Coltzin

Sinaloa.- El Ayuntamiento de Culiacán hizo la entrega del Premio Coltzin, con lo que se reconoció el trabajo y el mérito social de cinco culiacanenses, que todos los días se esfuerzan por ser una mejor persona, y con esto contribuir en una mejor sociedad.

La entrega se hizo en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal, donde el alcalde Jesús Estrada Ferreiro felicitó a cada uno de los galardonados y los motivó para que sigan contribuyendo para que Culiacán sea una ciudad con personas de buenos valores mediante las diferentes acciones altruistas y humanitarias.

Entrega

El Premio al Mérito al Adulto Mayor lo recibió Saturnino Báez Ramón, de 78 años de edad, quien se dedica a la venta de nopales y verdura en el fraccionamiento Los Ángeles. Este reconocimiento se le entrega por su lucha diaria de salir adelante y demostrar que a pesar de su edad e imposibilidad para caminar, él sigue trabajando. “Yo creo que lo importante en la vida es hacer las cosas bien, no desviarse por el mal camino, como lo hacen ahora muchos jóvenes que abandonan sus estudios”, dijo el adulto mayor.

Mientras que en la categoría Niño Ejemplar se le entregó el galardón a Leonardo Soto Félix, de 13 años de edad, por ser un destacado en sus estudios y un niño que ha mostrado su interés por participar en diferentes concursos de robótica e informática. Actualmente, el niño conduce un programa de radio infantil en el estado.

Lucha

Luis Antonio Burgos Ramírez recibió el premio por ser un adicto rehabilitado y que actualmente se encuentra trabajando como mecánico en un taller de motos. Desde los 14 años de edad inició con el consumo de las drogas, y con el apoyo de su familia logró salir adelante después de seis años de rehabilitación.

En la categoría de Personas con Discapacidad, se reconoció a Ismael Arias, quien ha demostrado que no poder caminar no ha sido motivo para no lograr el éxito. Actualmente es empresario e instructor físico, señalando que este premio es para todas aquellas personas que están en su misma situación.

El último galardón se entregó a Hilda Ojeda Sarabia, a quien se le reconoció en la categoría Monoparental Ejemplar, ya que con sus propios recursos ofrece un espacio para las personas con cáncer originarias de otros municipios que no tienen un lugar donde acudir después de sus tratamientos en Culiacán, además de ofrecerle los cuidados de enfermería.