Ganadores del Premio al Mérito Juvenil de Sinaloa

Sinaloa.- Reconociendo su gran labor social, su talento y su desempeño en sus actividades, diputados locales presentaron a los cuatro ganadores del Premio al Mérito Juvenil 2019.

Karla Rebeca Munguía Romero, de 15 años; Juan Carlos Aguirre Ochoa, de 29 años; Alan Bojórquez Mendoza, de 27 años; y Juan Diego García López, de 16 años, fueron los seleccionados de 99 aspirantes que atendieron la convocatoria para ser galardonados por sus logros.

La diputada y presidenta de la Comisión de Educación, Flor Emilia Guerra Mena, presentó a los jóvenes elegidos, diciendo que la decisión fue difícil, ya que en Sinaloa hay un gran número de jóvenes talentosos y destacados que merecían un lugar y un reconocimiento; sin embargo, los cuatro elegidos sorprendieron a los diputados con su currículum.

“Es un orgullo tenerlos, son unos jóvenes muy completos. Fue muy difícil elegirlos de más de noventa expedientes que teníamos, revisamos y hubo coincidencia, casi por unanimidad les damos el premio”, dijo.

Durante el encuentro, los jóvenes agradecieron el reconocimiento y manifestaron su compromiso firme con la sociedad y con las nuevas generaciones.

Académico

“Era algo que no sabía hacer, pero quería hacer”

A su corta edad, Karla Rebeca ha ganado más de veinte medallas en diversos concursos de matemáticas a nivel nacional e internacional.

Al descubrir su talento para la resolución de problemas matemáticos en nivel primaria y con el apoyo e impulso de uno de sus maestros, Karla Rebeca logró posicionarse como alumna destacada al ganar, poco a poco, cada concurso.

“Yo era una niña normal, pero en algún momento un maestro me sugirió entrar en la Olimpiada Estatal, y cuando empecé en el tema de los concursos y vi este tipo de matemáticas empezó mi gusto por ellas, se me hicieron diferentes, eran algo que no sabía hacer, pero que quería hacer, y se me fueron abriendo más las oportunidades y fui participando cada vez más”, mencionó.

La joven manifestó sentirse orgullosa de sus logros y muy agradecida con su familia, la cual siempre la ha apoyado en cada una de sus participaciones.

Comentó que contar con los recursos para sobresalir, capacitarse y ganar las competencias no ha sido nada fácil, puesto que el apoyo del Gobierno es poco y son pocos los especialistas en la materia.

Deportivo

“La discapacidad no tiene límites, las metas son posibles”

A pesar de no contar con una de sus extremidades, Juan Diego García López se ha distinguido por lograr primeros lugares en competencias nacionales e internacionales de taekwondo.

Con 16 años de edad, el originario de Costa Rica es seleccionado nacional de parataekwondo desde noviembre del 2017, y actualmente se encuentra concentrado en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en la Ciudad de México.

Es ganador del campeonato mundial del US Open 2019, en Las Vegas, y campeón del Parapanamericano 2018 en Washington.

Juan Diego manifestó que empezó a entrenar este deporte desde los 5 años y que el desarrollo de su deporte es un ejemplo de que la discapacidad no es una limitante para proyectarse metas altas, por lo que con ello busca inspirar a mas jóvenes con discapacidad.

“Deseo que se den cuenta que por tener alguna discapacidad no se limiten.

"He estado representando la discapacidad como debe de ser. Los límites se los pone uno. Me siento muy contento con los logros que he obtenido. Esto no termina aquí apenas inicia, y mi meta es llegar a unos juegos paralímpicos”, dijo.

Artístico

“La lectura es la mejor herramienta para el progreso”

Lo que empezó como un sueño, hoy se hizo una realidad y un futuro para Alan Bojórquez, al ser reconocido por su carrera como poeta.

Desde los 12 años empezó a escribir, y en el 2014 fundó un taller de fomento a la lectura y la escritura en el municipio de donde es originario: Mocorito.

Ha publicados tres libros de poesía y ha sido invitado como expositor a la Feria Internacional de Guatemala en 2019 y la Feria de Poesía y Literatura de Italia 2019.

Así también, ha impartido conferencias sobre poesía y literatura en Argentina y la Ciudad de México.

Alan se dijo convencido de que los libros son la mejor arma para que una sociedad progrese, y este galardón representó para él un mayor compromiso para seguir fomentando la lectura y propiciando los valores.

“Desde bien morrillo soñaba con tener algún reconocimiento como este, viéndome merecedor. Pienso que la vida no se trata solo de tener talentos, sino de qué haces con él para poder inspirar a los demás. Hoy tengo un mayor compromiso para ir a decirles a los jóvenes que también pueden lograr sus sueños y que los libros son clave para ser mejores”.

Cívico o social

“Mi corazón quedó en el contar cuentos en la Penitenciaría”

Tras iniciar como cuentacuentos en la Penitenciaria de Aguaruto, Juan Carlos Aguirre se ha distinguido por su labor en la alfabetización y fomento a la lectoescritura.

En su experiencia con reclusos, el joven, originario de Escuinapa, se dio cuenta de que la lectura abre la mente, da tranquilidad y cambia la lamentable realidad de los mismos, al encontrarse dentro de uno de los sectores sociales más abandonados.

“En 2010 llegué por una invitación de contar cuentos a los internos y decidí quedarme ahí, porque cuando te escuchan con una atención infinita que ahí quedó mi corazón incrustado, entraban en un momento que las sacaba de la realidad que ellas tenían, un poco tirana”, dijo.

Juan Carlos logró que los reclusos contaran y escribieran sus propias historias, lo que provocó gran empatía, y por ello creó un taller de cuentacuentos, al que después se incorporaron los hijos de las reclusas. Ahora, los niños escriben y crean poemas para sus madres, uniendo lazos familiares y aumentando sus aprendizajes.

Creo firmemente en la esperanza no de la libertad física, sino de mente

