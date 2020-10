Ganas de salir adelante es lo que le sobra a Jesús León en Culiacán

Culiacán.- Un ejemplo de vida y de ganas de salir adelante es la de Jesús León Meza, quien a pesar de su discapacidad visual se desempeña arreglando aparatos electrodomésticos desde hace 18 años en Culiacán, Sinaloa.

Ubicado en un puesto cerca del mercado Rafael Buelna, mejor conocido como mercadito por la calle Miguel Hidalgo, todos los días desde las diez de la mañana hasta las 14:00 horas llega a su local para empezar una tarea diaria quién acompañado de su mamá siempre están esperando que lleguen sus clientes o bien iniciar a componer los que ya tienen en espera.

Jesús, expresó que desde pequeño descubrió su interés por reparar los aparatos electrodomésticos y además de sus conocimientos tomó un curso técnico el cual le ayudó a incrementar sus conocimientos como técnico de electrodomésticos lo cual hoy es su profesión.

Jesús León nació ya con su discapacidad fue un bebé prematuro de seis meses y medio, estuvo en incubadora más de 50 días y logró salvarse y hoy sigue luchando por salir adelante.

Dijo que eran cuates pero su hermano no logró salvarse después de tres días luchando por sobrevivir. "Le agradezco a dios que me haya dado la oportunidad de estar aquí, de vivir. Mucha gente ya me conoce aquí y mi mamá me ayuda y aquí hemos estado los dos desde siempre ella es la que me ayuda".

Las personas impresionadas por no creer que Jesús puede arreglar los aparatos electrodomésticos acuden al lugar, pues escuchan por algún conocido la historia y prefieren comprobar con sus propios ojos lo que escucharon o bien solicitar sus servicios.

Jesús mencionó que con base en los sonidos de los motores de los aparatos es como va descubriendo que es lo que tienen o por qué no funcionan y así como empieza a repararlos.

Hizo el llamado a la ciudadanía a que no se limiten por luchar y salir adelante pues es cuestión de proponerse y querer hacer las cosas. "Siempre he dicho que es cosa de uno, de proponerse y demostrarle al mundo las ganas de de salir adelante y saber que si se puede".

Se dijo orgulloso por ser un ejemplo para los jóvenes pues hay padres que llevan a sus hijos que no quieren estudiar o sin ganas de salir adelante para que vean que Jesús pese a su discapacidad es un gran hombre.

Celida Meza, madre de Jesús mencionó que desde pequeño arreglaba sus juguetes y desde entonces sigue arreglando aparatos electrodomésticos como licuadoras, abanicos, lavadoras, cafeteras entre otros. "Muy contenta y satisfecha con todo el logro que ha tenido él como persona y en lo profesional".