Gánate un kit de Teresita para que armes tu posada

La época navideña ya está a la vuelta de la esquina y con ella vienen las tradicionales y esperadas posadas. Si estás por organizar una, toma en cuenta las siguientes alternativas primordiales que no deben de faltarte para que sea un éxito.

DULCES

Posada sin dulces seria muy triste, por que no solo los niños gozan de ellos si no que a todos nos encantan, una manera de ahorrar es comprarlos a granel o por mayoreo. En Especias y Plásticos Teresita te dan la dos opciones para que armes tú la bolsita o si no quieres complicarte, ofrecen las que ya están armadas, pregunta por los tamaños y busca el que más se adapte a tus gustos o presupuesto.

DESECHABLE

Que por nada del mundo se te olvide el desechable, desde vasos, manteles, servilletas, tenedores, cucharas, platos, etc. Puedes elegir unos que se adapten a la decoración o los tradicionales. Si te quieres lucir, los de color rojo, verde o dorado son especiales para esta celebración.

PIÑATAS

Tanto los niños como los adultos se divierten al máximo al momento de quebrar la piñata, así que no se te olvide tener una en tu posada, ya sea de forma de estrella, de algún personaje navideño o las de tambor. Es diversión segura.

AMBIENTACIÓN

Los gorritos de navidad, sombreros de colores, globos, banderines, y todo lo que necesitas para que la fiesta luzca muy decembrina, encuéntralos en Especias y Plásticos Teresita donde cuentan con todos los artículos de moda y de tendencia.

BOTANAS

En las posadas no deben faltar las frituras, sí, esas delicias que no necesita presentación porque todos llegamos a las fiestas buscándolas. Ponlas en un plato grande al centro de cada mesa y que no te falta su fiel acompañante que es el chamoy. Puedes ofrecer papas saladas, churros, cacahuates, mandarinas y hasta nueces.

