Garantizan apoyos de programas sociales en Sinaloa

Sinaloa.- Los apoyos sociales a la población más vulnerable deben continuar durante la actual emergencia sanitaria, y tanto la federación como el estado han realizado algunos cambios para garantizarlos, sobre todo los enfocados a los programas alimentarios y de salud para la población sinaloense.

Ricardo Madrid Pérez, secretario de Desarrollo Social, comentó que en días y meses subsecuentes se estará dando apoyo alimentario y de salud a las colonias más vulnerables o de mayor pobreza en el estado.

Para obtener las últimas noticias sobre coronavirus, regístrate dando clic en este espacio y te enviaremos la información al instante.



Añadió que la entrega de apoyo se hará de manera organizada para evitar conglomeración de personas. Por ello —según Madrid—, algunas brigadas de salud que ya estaban definidas antes de la pandemia se transformaron en las brigadas itinerantes con el nuevo fin de ir a brindar información y atención de salud de emergencia y apoyo con desinfectantes caseros a las familias que lo necesiten.

Los apoyos de salud y alimentarios se darán con base en los polígonos que ya están definidos en Sinaloa.

Dijo además que se mantiene en constante coordinación con el gobernador y su gabinete para hacer la toma de decisiones para enfrentar los distintos problemas ante la pandemia de manera razonada y coordinada, «siempre pensando en estar del lado de los sinaloenses y ayudando y aportando para que este virus no afecte en la medida de lo posible», mencionó.

Se blindarán contra la corrupción

Al ser cuestionado sobre cómo se blindarían frente a posibles fraudes al momento de emitir apoyos, pues ya se dio el caso de la entrega de colchones podridos cuando ocurrió el huracán Manuel, respondió que no tomarían ningún riesgo, puesto que están trabajando conforme a la legalidad y a la trasparencia, asegurándose para ello que en las licitaciones se obtengan productos de primera calidad al precio más bajo: «Tenemos muy claro que los recursos públicos deben ser utilizados de la manera más transparente y que lleguen de la manera adecuada a quienes los necesitan, que se entreguen de manera ordenada, con el cuidado de no poner en riesgo nunca a los sinaloenses», aseguró.

Darán apoyo casa por casa

Por su parte, Jaime Montes, encargado de asuntos federales, comentó a este medio que han realizado cambios en la forma en que se suelen dar los apoyos de programas, como el de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, las Becas Benito Juárez para la educación básica, así como el apoyo para adultos mayores.

Estos apoyos a muchos ya se les otorga por cuenta bancaria, por lo que en este caso no se realizaron cambios, pero a las personas que se les otorgaba en la ventanilla de Telecom actualmente se les pide que ya no acudan, porque el recurso para las personas beneficiarias se les estará dando casa por casa: «Vamos a llevarles el recurso a su domicilio a las personas que no estén bancarizados; los que ya están bancarizados, pues ya lo recibieron desde el principio», dijo, para ello se está desplegando el programa Servidores de la Nación, mediante el cual se estarían acercando la información adecuada y los apoyos a quienes los requieren.

Jaime Montes también comentó que la intención es dar los apoyos lo más pronto posible: «Nosotros estamos llevando la ayuda a los más necesitados porque es urgente, también se les adelantó un bimestre, para que sorteen mejor esta contingencia», mencionó.

Jaime Montes dijo que ya están vigentes los apoyos a las mipymes, a los que los sinaloenses han respondido muy bien.

El apoyo que se da es de seis mil pesos, que se van abonando mensualmente con quinientos pesos durante los primeros tres meses, y después de ese tiempo se podrá pagar completo, de manera que cuando lo terminan de pagar, se les acredita un préstamo mayor de diez mil pesos, que se paga de manera similar, y al finalizar el pago se les acreditan quince mil pesos.

Montes además dijo que están por darse los apoyos al campo y a los pescadores, todo mediante el padrón de beneficiarios que ya tiene el Gobierno federal.

Créditos

Banorte, Banco Azteca y Santander son hasta el momento los bancos asignados para los créditos a las mipymes de hasta 25 mil pesos. No cobrarán comisiones, y su tasa de interés al año será del 6.5 %.

Esto con el fin de que los pequeños negocios puedan pagar. Se va a elegir a aquellos pequeños negocios que estén inscritos en el padrón que tiene la Secretaría de Bienestar, mismo que fue levantado cuando se hizo el censo para los programas sociales de la actual Administración. Fuente: Mi Bolsillo

Apoyos de Sedeco

Por otro lado, el Gobierno estatal estará también otorgando créditos a micro y pequeñas empresas que se hayan visto afectadas en el contexto del COVID-19. Puede llamar al 758 70 00 extensiones 2918 y 2945 o bien a URGE 800 000 4343. Los créditos serán de 20 mil hasta 300 mil pesos, con tasa anual del 6 por ciento, y tasa del 3 por ciento para los créditos menores de 5 mil a 20 mil pesos. El programa se llama Fosin Emergente.